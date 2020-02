Aracely Arámbula parle d’une apparente apparition dans Luis Miguel La Serie | Instagram

La belle actrice Aracely Arámbula a catégoriquement nié son apparition dans la deuxième saison de Luis Miguel La Serie et a ajouté que même les noms de ses enfants ne pouvaient pas être mentionnés.

Ils disent que le refus de l’actrice s’est produit après avoir demandé à la plate-forme Netflix 10 millions de pesos afin qu’elle et ses enfants puissent apparaître dans l’histoire du Soleil du Mexique.

Selon TVNotas, l’ex de Luis Miguel était assez ennuyé d’apparaître dans la deuxième saison de Luis Miguel et a demandé à Netflix d’utiliser 5 millions et 5 de plus pour ses enfants; demander que la production de la série lui soit refusée.

Cela peut vous intéresser: David Zepeda révèle pourquoi il est difficile d’embrasser Aracely Arámbula

Après ce processus, le protagoniste de La Doña Il a assuré aux médias que ni elle ni ses enfants ne comparaîtront, ni qu’elle ne souhaite comparaître et c’est quelque chose que ses avocats traitent directement.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Je ne sors pas cette saison, il est confirmé, m’ont-ils déjà dit, que ni mes enfants ni moi ne partirons … en fait mon nom ne peut pas partir. Nous ne sortons pas et ils ont été très gentils de m’avertir que nous ne sommes pas sortis car je ne suis pas intéressé à le faire dans la série donc cette saison nous ne serons pas là et j’espère que dans la troisième non plus mais en réalité les noms ne peuvent pas partir et que je ne le vois pas Moi, mes avocats regardent.

Lire aussi: Aracely Arámbula assure que sa relation avec Luis Miguel était unique et inégalée

La belle actrice a profité de l’occasion pour nier Lucía Miranda et Toño Mauri, qui disent que tout va bien avec la pension de Luis Miguel pour ses enfants et a déclaré que «personne ne sait pourquoi personne n’est informé de cela, je suis très prudent et je ne parle pas parce que je ne suis pas intéressé. “

.