Aracely Arámbura en mini bikini montre ses charmes et surprend Instagram | INSTAGRAM

La célèbre actrice et chanteuse, Aracely Arámbula, est apparue posant avec un mini bikini dont ses fans sont tombés amoureux, tout pour briller sur son compte Instagram officiel tout en profitant du soleil.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La célèbre Mexicaine a attiré l’attention de tout le monde sur les réseaux sociaux, car elle a ravi les utilisateurs avec sa silhouette travailleuse au bord de la piscine.

Dans sa dernière publication, nous pouvons voir comment il jouit de la liberté et écrit: «Rien de tel que la liberté…. aimant et remerciant les bénédictions et vous attendant par ailleurs à bras ouverts …… », a écrit le chanteur.

Vous pouvez également être intéressé: Demi Rose et son amie sans vêtements passent par une quarantaine très séduisante pour Instagram

La chanteuse et actrice mexicaine a réussi à rassembler près de 200 000 likes et des centaines de commentaires où ses fans la remercient d’avoir partagé de si beaux moments et des photos aussi audacieuses et lui demandent de ne pas s’arrêter.

Cliquez ici pour voir la photo audacieuse d’Aracely

Rappelant un peu sa carrière, ses premières apparitions à la télévision ont été dans les feuilletons Prisionera de amor (1994), Acapulco, cuerpo y alma (1995) et Canción de amor (1996). Au cours de sa troisième année d’études au Centre d’éducation artistique de Televisa (CEA), Aracely a eu l’opportunité de jouer dans le feuilleton Cañaveral de pasiones (1996).

Lire aussi: Yanet Garcia fête ses 13 millions de followers et ne se déroule pas comme prévu

En 2016, la production de Telemundo La doña comme Altagracia Sandoval, “La Doña” a participé. En 2017, une narcosérie sonore produite par Podium Podcast écrite par Arturo Pérez-Reverte et dirigée par Guillermo Arriaga, a participé au Podcast Welcome to Dangerous Life, où il se concentre actuellement sur les nouvelles saisons.

En tant que chanteuse, Aracely Arámbula a été nominée aux Billboard Awards dans les catégories du meilleur album, du meilleur duo et de la meilleure chanson régionale mexicaine avec sa production Just Yours (2003); a ensuite publié l’album Sexy, produit par A.B. Quintanilla.

Il a enregistré deux chansons pour La patrona, à savoir “La patrona” 6 et “Juntos tú y yo”.

.