«Archer»: la date de création de la saison 11 retardée sur FXX en raison d’un coronavirus

Archer est le dernier spectacle à avoir changé sa première à la suite de la crise mondiale des coronavirus: la saison 11 de la comédie animée FXX a été repoussée de mai à plus tard cette année, rapporte notre site frère Variety.

“En raison de problèmes de production et de problèmes de programmation, la saison 11 de la série de comédie animée primée aux Emmy Awards de FXX, Archer, ne sera plus diffusée le 6 mai”, a déclaré FX Networks dans un communiqué.

Au cours des dernières semaines, HBO a reporté les premières de sa série limitée The Third Day, The Undoing et I Know This Much Is True, tandis que Showtime a annoncé que Billions et Black Monday diffuseront des saisons séparées. TNT, cependant, a avancé les débuts de son thriller de science-fiction post-apocalyptique à longue gestation Snowpiercer.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* La production théâtrale filmée de Fleabag de Phoebe Waller-Bridge est désormais disponible en streaming via le site Soho Theatre On Demand au Royaume-Uni et en Irlande. À partir du 10 avril, Soho Theatre diffusera la production en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, tandis qu’Amazon Prime Video la diffusera aux États-Unis et au Royaume-Uni pendant deux semaines. Tous les revenus des téléchargements iront à des œuvres caritatives telles que le National Emergencies Trust (NET), NHS Charities Together, Acting For Others et le Fleabag Support Fund pour les travailleurs indépendants du théâtre britannique.

* Le festival de télévision ATX, qui devait se dérouler du 5 au 7 juin à Austin, au Texas, consistera désormais en un «week-end virtuel» par les cofondateurs d’ATX.

* The Voice a choisi l’icône de la musique primée aux Grammy Awards, James Taylor, pour servir de méga mentor pour la dix-huitième saison en cours.

* Capitalisant sur le buzz qui entoure Tiger King de Netflix, ID a mis au vert Investigating the Strange World of Joe Exotic, qui relate “le plus grand mystère du vrai crime aujourd’hui, dirigé par le plus grand personnage du monde: Joe Exotic, lui-même.”

* Nick Cannon, un nouveau conférencier de jour syndiqué à l’échelle nationale mettant en vedette l’hôte de Masked Singer, sera présenté en première le lundi 21 septembre dans plus de 90% des États-Unis.

