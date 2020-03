Archie Harrison fera-t-il une apparition publique avant que la sortie du prince Harry et de Meghan Markle ne devienne officielle?

Le fils du prince Harry et de Meghan Markle – Archie Harrison Mountbatten-Windsor – n’a fait que quelques brèves apparitions publiques depuis sa naissance le 6 mai 2019. Maintenant que le duc et la duchesse de Sussex se préparent à quitter officiellement leurs fonctions de royals seniors, de nombreux fans se demandent s’ils verront Baby Archie avant la date de séparation du 31 mars.

Meghan Markle, le prince Harry et Archie Harrison | Dominic Lipinski – Piscine WPA / .

Le prince Harry et Meghan Markle veulent élever Archie Harrison en tant que simple citoyen

Avant que Markle ne donne naissance à Archie Harrison, elle et le prince Harry ont clairement indiqué qu’ils allaient faire des choses différentes de celles du prince William et de Kate Middleton. Markle n’a pas accouché à l’aile Lindo de l’hôpital St. Mary, ce qui signifie qu’elle et le prince Harry ont évité le traditionnel appel photo en dehors de l’hôpital.

Et, lorsque le couple a révélé la

nom, ils ne comportaient aucun titre royal. Le duc et la duchesse de Sussex

a présenté Archie au monde selon leurs propres termes, et le couple a depuis

a révélé qu’ils prévoyaient d’élever leur fils en tant que «citoyen privé».

Le prince Harry et Meghan Markle publient des photos de

leur premier-né sur les réseaux sociaux pour des occasions spéciales et des vacances. Et,

il a fait ses débuts royaux lors de la tournée royale des Sussex en Afrique à l’automne

2019.

Cependant, depuis que le prince Harry et Markle ont fait leur annonce choquante au début de janvier qu’ils démissionnaient en tant que membres supérieurs de la famille royale, Archie Harrison se cachait.

Les Sussex veulent une vie privée au Canada

Selon The Express,

la décision du duc et de la duchesse de “diviser le rang” avec la famille royale n’est pas venue

longtemps après que Markle a donné naissance à Archie Harrison. L’espoir est qu’en divisant

leur temps entre le Royaume-Uni et le Canada, Archie peut éviter les projecteurs et poursuivre

une vie «normale».

Au cours de leur prochaine transition de 12 mois

période, le couple a dit qu’ils auront encore besoin de sécurité pour protéger

eux-mêmes et leur fils.

«Il est convenu que le duc et la duchesse de

Sussex continuera d’exiger une sécurité efficace pour les protéger ainsi que leur

fils », a lu une récente déclaration du couple. “Ceci est basé sur The Duke’s

public en raison de sa naissance dans la famille royale, son armée

service, le profil indépendant de la duchesse et la menace et le risque partagés

niveau documenté spécifiquement au cours des dernières années.

Le prince Harry et Meghan Markle ont encore quelques tâches royales prévues avant la date de séparation du 31 mars, mais les chances d’Archie Harrison de les rejoindre pour l’un de ces engagements sont minces.

Possibilités d’apparition d’Archie Harrison

Bébé Archie aura un an le 6 mai. Si

Le prince Harry et Meghan Markle continuent leur habitude de publier des photos en spécial

occasions, les fans auront probablement la chance de voir de nouvelles images du royal

tot.

Les apparitions publiques seront extrêmement rares, mais il est possible qu’il puisse assister au mariage royal de la princesse Béatrice et d’Edoardo Mapelli Mozzi le 29 mai. Il est encore trop jeune pour participer à la cérémonie, mais Archie pourrait avoir un siège dans la foule avec ses parents.

Voir ce post sur Instagram

Ce matin, le fils du duc et de la duchesse de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a été baptisé dans la chapelle privée du château de Windsor lors d’un service intime présidé par l’archevêque de Canterbury, Justin Welby. Le duc et la duchesse de Sussex sont si heureux de partager la joie de cette journée avec des membres du public qui ont été d’un grand soutien depuis la naissance de leur fils. Ils vous remercient de votre gentillesse en accueillant leur premier-né et en célébrant ce moment spécial. Leurs Altesses Royales se sentent chanceuses d’avoir apprécié cette journée avec leur famille et les parrains d’Archie. Leur fils, Archie, a été baptisé portant la réplique à la main de la robe de baptême royale qui est portée par les nourrissons royaux depuis 11 ans. La robe de baptême royale originale, faite de fine dentelle Honiton doublée de satin blanc, a été commandée par la reine Victoria en 1841 et d’abord portée par sa fille aînée. Il a ensuite été porté pendant des générations de baptêmes royaux, y compris la reine, ses enfants et ses petits-enfants jusqu’en 2004, lorsque la reine a commandé cette réplique à la main, afin que la fragile tenue historique soit préservée et que la tradition se poursuive. Crédit photo: Chris Allerton © ️SussexRoyal

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 6 juillet 2019 à 8h14 PDT

Trooping the Color en juin est un autre

l’occasion pour Archie de faire une apparition publique. Le prince Louis a fait son royal

débuts avec sa famille sur le balcon de Buckingham Palace pendant l’été de

2019. Archie Harrison aura à peu près le même âge pour la cérémonie de cette année.

L’expert royal Zoe Bonser dit que le prince Harry

et Meghan Markle devrait faire des relations d’Archie avec sa famille royale un

priorité.

«Tout le monde a une vie bien remplie et la famille royale a beaucoup plus d’engagements que la plupart, il sera donc difficile de gérer les agendas de tout le monde pour créer un moment pour une réunion de famille qui convienne», a admis Bonser. «Cependant, ils doivent établir des priorités pour qu’Archie Harrison puisse établir une relation avec ses cousins ​​et grands-parents au Royaume-Uni. Ils sont dans une position tout à fait unique et le lien qu’il aura avec ses cousins ​​doit être fort pour les soutenir à travers le monde royal dans lequel ils ont grandi. »