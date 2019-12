Ari Boroboy d'OV7 demande protection après un présumé mandat d'arrêt | Instagram

Ari Boroboy, l'un des chanteurs de OV7Il a décidé de porter plainte après que certains policiers l'ont arrêté avec son frère Jack.

Ce qui précède était, en outre, une mesure préventive que le chanteur du groupe pop OV7 fera face à toute éventualité.

Après le passé 4 décembre un groupe de policiers va procéder à une tentative d'arrestation contre lui, l'artiste a décidé de prendre lettres en la matière et faire quelque chose pour éviter une autre situation similaire.

Pour ce que Ari, en compagnie de son frère Jack a décidé de se tourner vers ses avocats pour générer un procès en amparo.

Après la procédure, le juge Jorge Antonio Medina Gaona aurait accepté la demande établissant qu’à l’heure actuelle, aucune autre ordonnance ne met en péril la liberté du membre de la OV7 ou son frère.

Les accusations présumées attribuées au chanteur font référence au fait que les frères Boroboy et Bobo productions ont mal géré les royalties des chansons OV7 lors des concerts de Tournée Pop des années 90, cependant cela n'a pas été prouvé.

Cependant, il a été initialement déterminé que les frères Borovoy ils paieront un montant présumé de 88 mille pesos pour maintenir ladite protection en vigueur, soi-disant à la demande du avocats, chacun aurait payé 30 mille pesos, selon les informations diffusées par MSN.

D'autre part, le chanteur a été hué dans l'une des récentes présentations de la Tournée Pop des années 90.

Après avoir interprété la chanson "Go crazy", Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Óscar Schwebel et son partenaire ont donné quelques mots, et lorsque Borovoy a voulu parler, la foule a été entendue.

De temps en temps ", a expliqué le chanteur.

La réponse du public était parce que lundi, BOBO productions, propriété de Borovoy, annoncera l'absence d'OV7 sur la Pop Tour des années 90; plus tard, le reste des membres ont exprimé avoir été unilatéralement marginalisés de l'émission.

La situation sur la scène de la Mexico City Arena a montré que parmi les membres du groupe il y a une sorte de différence, qui jusqu'à présent n'a pas été clarifiée.