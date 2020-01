Ari Fletcher surprend maman avec une nouvelle voiture et une escapade pour ses 50 ans

Ari a offert à sa maman de nouvelles roues et un voyage surprise.



Ari Fletcher a mis tout en œuvre cette année pour le 50e anniversaire de sa mère. Le modèle IG, surtout connu pour avoir fréquenté Gervonta Davis, G Herbo et, actuellement, Moneybagg Yo, a surpris sa mère avec des cadeaux assez incroyables. Sur le récit d’anniversaire réconfortant d’Ari, elle a inclus deux vidéos dans lesquelles elle peut être vue en train de donner des cadeaux à sa mère. Dans le premier clip, sa maman est stupéfaite quand elle voit qu’Ari lui a offert un tout nouveau camion, suivie d’une vidéo prise à l’intérieur de la voiture où la mère d’Ari trouve une carte qui lui dit de faire ses valises pour un voyage surprise avec sa sœur .

“Tout ce que je veux, c’est vous rendre fière, c’est mon objectif n ° 1 dans la vie”, a écrit Ari dans son doux message d’anniversaire sur le post. “Tout ce que je fais est pour vous et Yosohn. Tout ce que vous pouvez avoir sur cette terre tant que je respire, ce n’est pas de limites. Quoi que vous désiriez, je promets d’en faire mon affaire. Vous n’avez jamais à le faire vous inquiétez pour un autre projet de loi dans votre vie. Merci de toujours me tenir 10 orteils, je vous dois tout. Joyeux 50e anniversaire Reine! Nous venons juste de commencer. 🌹❤️🎉. ” Bien que la deuxième vidéo ne révèle pas où la mère et la tante d’Ari se dirigent, il ne fait aucun doute que c’est quelque part super sympa. Il semble qu’Ari et sa mère aient une relation très étroite, et sa mère semble également avoir un lien spécial avec le fils d’Ari et G Herbo, Yosohn. Ari a partagé un boomerang de la même nuit des deux verres tintants – Yosohn avec sa bouteille et sa grand-mère avec sa tasse de cocktail en bronze.

Ari elle-même a récemment été gâtée avec des cadeaux de son boo, Moneybagg. L’occasion était inconnue, mais le rappeur a arrosé Ari de cadeaux pour montrer son amour.

