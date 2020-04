Ari Lennox applaudit à Snoop Dogg après lui avoir dit de pousser ses propres cheveux

Snoop Dogg est dans de l’eau plus chaude.

Après ses commentaires controversés sur Gayle King, l’icône du hip-hop est sous le feu des commentaires qu’il a faits à Ari Lennox. La chanteuse de Dreamville a été vue en train d’essayer une perruque lors d’un récent Instagram Live. Après avoir vu la vidéo republiée par The Shade Room, Snoop a décidé de peser.

“Faites pousser vos propres cheveux ce qui est arrivé à ces jours-là”, a-t-il écrit aux côtés des emoji haussant les épaules.

Il a reçu un contrecoup sur les réseaux sociaux de la part de fans qui ont qualifié ses commentaires de inappropriés et même misogynes. «Il a CHOISI de l’appeler SPÉCIFIQUEMENT! Combien d’amis a-t-il qui portent des perruques? » a demandé un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a ajouté: “Lmaooooooo, cette conversation au tableau rouge ne voulait pas dire de la merde.” D’autres ont souligné que Lennox porte rarement des perruques et ont noté que l’épouse et la fille de Snoop ont elles-mêmes porté des perruques.

Le fait qu’elle porte toujours ses cheveux naturels mais Dieu ne plaise, elle met une perruque une fois.

– KiKi (@StanBey_) 1 avril 2020

Pourquoi ne demande-t-il pas à sa (très belle) fille pourquoi elle ne «fait pas pousser ses propres cheveux»? Il a tort pour ça. Sachant bien que sa femme et sa fille se balancent tresses et perruques. pic.twitter.com/2eAwviO9iC

– Clara Jaide (@clarajaide) 1 avril 2020

Lmaooooooo cette conversation de table rouge ne signifiait pas de la merde

– iNK (@inkverywell) 1 avril 2020

Voilà comment vous savez que Snoop ne SAIT même pas qui est Ari Lennox, cuz Ari a un AFRO ENTIER de cheveux naturels. Elle porte des perruques 3x TOPS. Défendre un homme qui ne ferait même pas défiler pour vous. https://t.co/cW2crAJpg0

– Jenn E. Penny (@JennE_Penny) 1 avril 2020

Mais Lennox a livré le clapback ultime, affichant une photo de Snoop portant une perruque blonde. «Mon oncle, je… je pensais juste que nous avions une entente…» elle le légendait.

Le chanteur de «BMO» avait précédemment pris la défense de Snoop après avoir critiqué Gayle King et Oprah Winfrey après l’interview de King à propos de Kobe Bryant. «F ** k Gayle et f ** k Oprah. Vous êtes tous des ânes de merde qui se détestent », a déclaré Lennox.

Cependant, elle s’est excusée plus tard pour les commentaires. “Je suis désolé. J’agissais comme un âne. Je suis désolée d’être insensible », a-t-elle déclaré. «J’ai fait une spirale impulsive parce que j’en avais marre de voir l’ombre désagréable, surtout à un moment aussi terrible et triste envers quelqu’un que je connais est une bonne personne. Cela dit, je n’essayais pas de discréditer les autres et leurs vérités et opinions. “

