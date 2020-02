Ari Lennox dit aux artistes de R&B de “continuer à tuer Sh * t” au milieu du débat sur le genre

Ari Lennox donne à ses collègues artistes R&B un message de soutien alors que les gens se penchent sur le soi-disant manque de musique R&B aujourd’hui.



Les gens continuent de peser sur ce qu’on a appelé le manque de musique R&B dans la culture en ce moment, et les artistes sont un peu fatigués de l’entendre. La jeune MA a ébouriffé quelques plumes quand elle a tweeté: «La musique ne se sent pas la même chose parce que nous avons à peine du R&B. l’équilibre sans kap! “

Paras Griffin / Intermittent / .

Diddy a récemment visité sa page Instagram pour partager une vidéo de lui-même parlant de la façon dont “le monde manque de R&B” et qu’en tant que “détenteur de code” du genre, c’est à lui de le ramener. PJ Morton et 6LACK ont répondu à ces critiques en disant qu’il y a beaucoup d’artistes R & B talentueux là-bas, c’est juste au public de les découvrir et à l’industrie de les promouvoir.

Aux côtés de ses collègues artistes, la première dame de Dreamville, Ari Lennox. La chanteuse de soul a sauté sur les réseaux sociaux il y a quelques minutes pour partager ses réflexions sur les gens affirmant que les bons morceaux R&B sont difficiles à trouver. “A tous mes amis RnB qui tuent sh * t, je vous aime et nous avons compris”, écrit-elle. “À l’époque, les gens jugeaient et détestaient également l’évolution de la musique soul.”

“C’est un cercle vicieux que traverse chaque génération d’artistes”, a ajouté Ari, “Ne vous découragez pas parce que la vraie musique mérite d’être entendue. Nous avons des anges qui aiment et soutiennent et vont si fort pour nous, ce qui est la bénédiction la plus cool . Ce que nous faisons maintenant peut ne pas être pleinement apprécié ou vu en raison d’un programme de merde, mais il durera pour toujours. La vraie musique est pour toujours. ” Découvrez le post d’Ari Lennox et la vidéo de Diddy ci-dessous.

