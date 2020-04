Ari Lennox partage un DM haineux à la suite de Snoop Dogg Post

Ari Lennox fait à nouveau face à une réaction brutale sur les réseaux sociaux, prenant un moment pour applaudir à un haineux dans les DM.



Hier, Ari Lennox s’est retrouvée à la réception de certains commentaires cinglants de Snoop Dogg, qui ont finalement servi à déclencher un discours social. Bien que Lennox ait finalement ri avec un claquement espiègle aux dépens de son “oncle”, le mal était déjà fait. La cour de l’opinion publique s’est trouvée en désaccord avec la réponse de Lennox, certaines personnes particulièrement haineuses se glissant dans ses DM pour exprimer leur mécontentement.

Pour un certain contexte, le nœud de la critique semblait surgir en réponse au récent démantèlement d’Ari d’Oprah Winfrey et de Gayle King, une diatribe qui l’a finalement laissée prendre du recul par rapport aux médias sociaux pendant un certain temps. Aujourd’hui, Lennox est allée sur Instagram pour partager une capture d’écran du mépris d’un haineux, dans lequel elle est considérée comme une hypocrite et un “clown” pour avoir ciblé des femmes noires tout en laissant des hommes noirs glisser sans accroc.

“Vous voulez tous savoir pourquoi je réponds”, a-t-elle ajouté, à côté du message qui a provoqué son mécontentement. “Il a réveillé les maléfiques hoteps sans âme. Comment avez-vous tant de haine? C’est littéralement tout ce que vous faites de votre vie, détestez tellement les Noirs? La haine de soi est si réelle. Laissez-moi tranquille.” Malheureusement, Lennox n’a pas encore trouvé la sérénité qu’elle semble vouloir sur les réseaux sociaux, et il ne serait pas surprenant de la revoir une fois de plus sur ses différentes plateformes.

