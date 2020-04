Ari Lennox présente sa vidéo “BUSSIT”

Bébé Bussit.

Ari Lennox dévoile la vidéo de son single “Revenge of the Dreamers III” “BUSSIT”. La Première Dame de Dreamville affiche son côté amusant et séduisant tout en donnant vie à la chanson dans le visuel vibrant, réalisé par Tajana B. Williams. Elle et ses collègues reines mélaniques prennent le contrôle d’un salon de beauté, présentant leurs mouvements impertinents et leurs vêtements colorés.

“BUSSIT” se trouve sur l’édition de luxe de Dreamville’s Revenge of the Dreamers III, qui a été publiée en janvier. Le Director’s Cut à 12 pistes comprend également de nouvelles musiques de 6LACK, EarthGang, Bas, Vince Staples et JID.

Le mois dernier, Ari a sorti son trois titres Shea Butter Baby (Remix EP) avec des contributions de Doja Cat, Smino et Durand Bernarr.

Regardez Ari bussit au dixième degré.

