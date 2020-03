Ari Lennox remixe “BMO” sensuel avec l’aide de Doja Cat

La révolution du beurre de karité n’est pas tout à fait terminée. En mai 2019, la première dame de Dreamville, Ari Lennox, a livré son magnifique projet Shea Butter Baby. Il y a quelques critiques qui croient que le bastion du R & B dans l’industrie n’est pas aussi répandu qu’il l’a été les années précédentes, mais Ari Lennox est salué par les fans et ses collègues artistes comme l’un des principaux chanteurs de R & B-soul de cette génération.

Ari est revenu le vendredi 27 mars avec un EP de trois remix de Shea Butter Baby qui comprend les morceaux de l’album original “I Been”, “Facetime” et “BMO”. Ce dernier est entendu avec des voix supplémentaires de l’artiste Hot Pink Doja Cat qui laisse tomber son attitude dans la confiture sensuelle d’Ari. Pendant ce temps, Shea Butter Baby Remix EP trouve également une apparition de Smino sur “I Been” et Durand Bernarr assistant sur “Facetime”. Écoutez “BMO (Remix)” et dites-nous ce que vous pensez des voix ajoutées de Doja Cat.

Paroles Quotable

Yo, brise moi

Cassez-le comme un KitKat goûtez à tout

J’aime quand tu éteins ta sonnerie

Et allume-moi et prends tout

.