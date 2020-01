* En préparation

Dans la nuit de dimanche 19 janvier, la Télévision espagnole 1 a retransmis le Gala 1 de ‘OT 2020’, une semaine après que les candidats aient dû dire au revoir à Adrián Acuña et Valery aux portes de l’Académie. Une occasion où les participants du spectacle de talents ont démontré leur talent sur scène et que, comme d’habitude, conclu avec les nominations, laissant Ariadna Tortosa et Nick sur la corde raide.

Roberto Leal avec Ariadna et Nick, nominés du Gala 1 de ‘OT 2020’

