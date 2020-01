Le Gala 2 de ‘OT 2020’ est là et apporte avec lui la première expulsion du talent musical de La 1: Ariadna ou Nick devront dire adieu à leur rêve et quitter l’Académie. Selon les utilisateurs de FormulaTV, la personne qui doit partir sera la jeune femme catalane, qui accumule 48,5% des voix favorables, contre 51,5% pour Nick. Des résultats très proches qui montrent clairement que tout peut arriver dans ce gala du concours présenté par Roberto Leal.

Ariadna sera la première expulsée de «OT 2020», selon les utilisateurs de FormulaTV

Les nominés chantent toujours seuls et ont la possibilité de choisir la chanson qu’ils veulent défendre pour montrer au public leur talent et, surtout, leur désir de rester une semaine de plus dans le concours. Comme ça Ariadna a choisi “Tu sais que je ne suis pas bon”par Amy Winehouse; tandis que Nick, quant à lui, a opté pour un thème de Labrinth, “Jealous”.

Dans le deuxième bus de la semaine, qui a eu lieu le vendredi 24 janvier dernier, Ariadna et Nick ont ​​reçu les compliments de leurs professeurs, qui ont applaudi leur changement d’attitude, comme ils l’ont fait lors de la première passe de mercredi. Les deux ont exprimé leur désir de continuer à apprendre à l’Académie pendant une semaine et de poursuivre la course à la victoire.

Natalia Lacunza et Dvicio, invités

Dans tous les galas de ‘OT 2020’, divers chanteurs de la scène musicale nationale et internationale ils visitent le plateau pour encourager les candidats et ravir le public avec certains de leurs thèmes. La semaine dernière, lors du Gala 1, ce fut au tour de Vanesa Martín et Danny Ocean. Au Gala 2, les invités sont le groupe espagnol Dvicio et la chanteuse Natalia Lacunza, troisième place dans l’édition précédente, ‘OT 2018’.

