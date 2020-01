Ariana Grande a changé les paroles après s’être réconciliée avec son père pour sa performance aux Grammy Awards

Ariana Grande dit “Merci” à son père, Edward Butera.



Les ménages dysfonctionnels dans le domaine de la musique sont extrêmement courants pour les artistes de l’industrie. Et Ariana Grande a eu une éducation similaire en ce qui concerne la relation avec son père, Edward Butera. Après le divorce de ses parents, Grande a déclaré publiquement que la relation entre elle et son père n’était pas la meilleure, mais récemment, les deux ont réglé leurs différends. Pour honorer ses parents, la chanteuse “Dieu est une femme” a invité ses parents, Edward et Joan Grande, en tant qu’invités aux 62e Grammy Awards annuels.

Frazer Harrison / .

Ariana Grande a eu l’honneur de se produire lors de la remise des prix. L’ensemble de performance de l’auteur-compositrice-interprète de 26 ans comprenait ses singles à succès, «Imagine», «7 Rings» et «Thank U, Next».

Au cours de sa performance de «Thank U, Next», Ariana a changé ses paroles controversées en «Je remercierai mon père parce qu’il est tellement génial», au lieu de l’original, «Je remercierai mon père, car elle a grandi du drame. “

Dans une interview accordée en 2014 au magazine Seventeen, Ariana a parlé de ses difficultés avec son père alors éloigné en déclarant:

“Tomber hors de contact avec mon père. C’est privé, mais c’est arrivé l’année dernière, ça m’a pris tellement de temps pour être d’accord avec ça. La chose qui m’a amené là-bas était d’embrasser le fait que je suis composé de la moitié de mon père, et beaucoup de mes traits viennent de lui. Beaucoup de moi vient de mon père, et pendant si longtemps, je n’ai pas aimé ça de moi. ”

Depuis lors, la chanteuse de “Boyfriend” s’est réconciliée avec son père et a même partagé Thanksgiving avec ses deux parents l’année dernière. L’ex-petite amie du défunt, Mac Miller, a été nominée pour cinq Grammys cette année mais n’en a remporté aucun mais a pu partager son succès en présence de ses deux parents lors de la cérémonie de cette année.

Découvrez la performance des Grammy Awards d’Ariana Grande 2020 dans son intégralité ci-dessous.

