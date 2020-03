Ariana Grande collabore-t-elle sur une nouvelle chanson avec Lady Gaga? Voici pourquoi les fans pensent ainsi

Arianators et Little Monsters devraient être excités car vos artistes préférés pourraient bientôt collaborer sur une nouvelle chanson ensemble.

Selon la rumeur, Ariana Grande pourrait figurer sur le prochain album de Lady Gaga, Chromatica, qui n’est qu’à quelques semaines de sa sortie.

Ariana Grande | David Crotty / Patrick McMullan via .

Bien que cette spéculation reste à confirmer ou à nier, les fans sont convaincus que ces deux chanteurs ont quelque chose de gros en magasin, tout cela grâce à quelques publications sur les réseaux sociaux.

Les fans pensent que les publications récentes d’Instagram ont fait allusion à une éventuelle équipe

Avec la sortie du nouvel album de Lady Gaga dans quelques semaines à peine, les fans pensent qu’elle laisse des indices subtils sur ce à quoi s’attendre de l’album.

Bien qu’elle ait déjà annoncé qu’elle sortira son nouvel album le 10 avril et qu’elle partira en tournée plus tard cette année, Little Monsters est convaincue qu’une autre grande annonce arrive bientôt.

Grâce à quelques fans aux yeux d’aigle, on suppose que Gaga annoncera bientôt une nouvelle collaboration qui pourrait figurer sur son prochain album.

On dit que la chanteuse de “Bad Romance” a enregistré une chanson avec Grande et la raison pour laquelle les fans pensent que cela pourrait vous épater.

La théorie des fans qui circule est que les chanteurs font subtilement allusion à leur éventuelle collaboration sur les médias sociaux et annonceront cette nouvelle n’importe quel jour maintenant.

La rumeur a commencé à se propager le 4 mars, après que la chanteuse de “God Is A Women” a partagé une photo de sa nouvelle manucure sur ses histoires Instagram.

Après la révélation de sa conception d’ongle irisé, les fans ont commencé à souligner que Grande’s n’avait jamais eu ce style auparavant.

Il ne fallut pas longtemps avant de commencer à relier le thème du nail art du chanteur à celui de la nouvelle ère futuriste de Gaga et ils croient maintenant que les stars ont filmé un clip pour leur collaboration supposée.

Les chanteurs auraient été repérés dans le même studio de répétition

En plus du nail art de Grande, les fans sont convaincus qu’elle et Gaga collaborent sur une chanson en raison de leurs récentes interactions sur les réseaux sociaux.

Selon les fans, la chanteuse «Merci, à côté» a aimé de nombreux messages récents de Gaga.

Grande a même commenté, «Adorez-vous tous les deux tellement», sous un instantané de l’actrice A Star Is Born et de son petit ami, qui a été partagé sur Instagram le 5 mars.

Pour encore plus de spéculations des fans selon lesquelles Grande et Gaga ont collaboré sur une chanson ensemble, les fans ont récemment appris que les chanteurs avaient été repérés dans le même studio de répétition.

Il s’avère que Abby Lee Miller de Dance Mom a vu les deux chanteurs tout en se rendant à la répétition de danse de JoJo Siwa.

«Je suis allé rendre visite à @itsjojosiwa & @richysquirrel et à tous les fabuleux danseurs du DREAM Tour lors de leur répétition, mais je me suis un peu perdu en cours de route… j’ai tout de suite participé à la répétition de Bieber, puis presque retourné la petite miss @arianagrande! Je me dirigeais vers @ladygaga lorsque la sécurité m’a rattrapé! Lol, “elle a sous-titré sa publication Instagram.

Bien qu’il soit possible que Grande et Gaga répètent séparément, il est possible qu’ils se soient rencontrés pour passer en revue certaines voix ou chorégraphies pour leur nouveau morceau.

On ne sait pas encore si les chanteurs collaborent réellement sur une chanson ensemble.

Bien qu’il existe des preuves assez substantielles qui étayent les spéculations des fans, il semble que nous devrons simplement attendre la sortie de Chromatica pour voir si cette rumeur est vraie.