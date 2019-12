Ariana Grande commémore sa tournée avec "k bye for now (swt live)" Live Album

Idéalement placée dans la saison des dons, Ariana Grande a fait une surprise surprise avec l'arrivée de son tout premier album live avec k bye pour l'instant (swt live). Le projet s'étend sur 32 pistes qui capturent la musique de son Édulcorant Tour du monde. Les coupes comprennent ses entrées "No Tears Left To Cry" et "Thank u, Next" ainsi que des apparitions spéciales d'invités de Big Sean, Nicki Minaj et Childish Gambino. Écoutez l'album complet La tournée de 100 dates était en soutien à Grande's 2018 Édulcorant projet avec cette année merci, ensuite effort. Ce dernier a depuis remporté deux nominations pour l'album de l'année et le meilleur album vocal pop lors des prochaines cérémonies des Grammy Awards 2020. Ecouter k bye pour l'instant (swt live) au dessous de.

