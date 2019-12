Ariana Grande consent aux fans | Instagram

Quel meilleur cadeau pour les fans de Ariana Grande ce Noël, qu'un nouvel album de la chanteuse de 26 ans.

Ceci est l'album live 'K Bye for Now'(Swt Live), qui comprend 32 titres de sa récente tournée mondiale et est désormais disponible sur toutes les plateformes de musique en streaming.

Il a des thèmes comme "7 anneaux", "Dieu est une femme"," Plus de larmes à pleurer "et"Merci U, Suivant"avec des invités comme Big sean, Nicki Minaj et Gambino enfantin.

En plus de succès comme "Femme dangereuse"et"Aime-moi plus fort", qui ont été ceux qui ont catapulté sa carrière.

La visite de Ariana Cela a commencé à Albany, New York, en mars 2019, un mois après la publication – tout aussi surprise – de Merci U Next (2019) et moins d'un an après la sortie de l'album Sweetener (2018).

Le dernier spectacle qu'il a donné Ariana Pour cette année, c'était au Los Angeles Forum la semaine dernière. Il convient de noter que la chanteuse elle-même a souligné dans une lettre à ses partisans les défis auxquels elle était confrontée lors de sa tournée.

Je ressens tout très intensément et je me suis engagé à faire cette tournée à un moment de ma vie où je traite encore beaucoup … alors parfois je pleure! ", A écrit le nominé aux Grammy.

Parmi son répertoire de disques, il y a les albums Bien à vous (2013), Mon tout (2014), Femme dangereuse (2016), Édulcorant (2018) et Merci U, Suivant de cette année 2019.

K Bye for Now Le matériel d'enregistrement le plus récent continuera certainement d'être une rage parmi les fans et les fans d'Ariana Grande.

Quelles surprises serez-vous prêts pour la prochaine 2020? Nous ne savons pas, mais quoi que vous ayez sauvé, nous vous souhaitons tout le succès dans le monde.

