Ariana Grande dit que l’album «lui a littéralement sauvé la vie»

L’auteur-compositeur-interprète Ariana Grande n’est pas étrangère aux difficultés. La mort de son ex-petit ami, le rappeur Mac Miller, et sa rupture avec le comédien Pete Davidson sont survenues à la même époque. Et pendant tout cela, elle a continué à faire de la musique.

Ariana Grande arrive à la 62e cérémonie annuelle des GRAMMY Awards le 26 janvier 2020 | Steve Granitz / WireImage

Le résultat de tout cela a été son cinquième album nominé aux Grammy Awards, Thank U, Next. Et même s’il n’a pas gagné gros lors de la remise des prix cette année, Grande est très fière de l’album et des fans qui l’ont aidé à réussir. Lisez la suite pour voir ce qu’elle a écrit le premier anniversaire de sa sortie.

L’album d’Ariana Grande ‘Thank U, Next’ est sorti il ​​y a un an

Grande a sorti son quatrième album le 17 août 2018. Il a été très bien accueilli et a valu à l’artiste sa première victoire aux Grammy Awards en 2019. Moins d’un mois après sa sortie, Miller est décédée d’une overdose de drogue. Le mois suivant, Grande et Davidson se séparent.

Même sans tout cela, le cycle d’album typique de nombreux artistes dure environ deux ans. Imaginez donc à quel point Arianators a été surpris d’obtenir le single «Thank U, Next» en novembre 2018, suivi de l’album du même nom le 7 février 2019.

Ce qu’elle a dit à propos de “Thank U, Next”

Sans aucun doute, beaucoup de travail a été consacré à l’album. Cependant, il a été achevé assez rapidement. Selon son amie et collaboratrice fréquente, Victoria Monét, ils ont enregistré l’album en seulement deux semaines. Étant donné que Grande avait initialement prévu de prendre du temps après la mort de Miller, c’est encore plus impressionnant.

Après Thank U, Next est devenu platine (l’une de ses nombreuses réalisations), Grande a utilisé les médias sociaux pour parler de l’expérience. Elle a dit qu’il était «assez difficile» de faire l’album, même s’il l’appelait toujours «amusant par moments». Grande a remercié ses fans de l’avoir encouragée à «partager et s’ouvrir» à propos de sa douleur.

Message de Grande à ses fans à l’occasion de l’anniversaire

Après sa performance aux Grammy Awards 2020, Grande a déclaré la période de remerciement U, Next terminée. Mais elle revient toujours sur le temps avec tendresse, alors qu’elle a choisi d’honorer le premier “anniversaire” du deuxième album avec une publication sur les réseaux sociaux destinée à – qui d’autre? – ses fans.

L’artiste a écrit: «Faire ce projet avec tant de chers amis m’a littéralement sauvé la vie et m’a donné le courage d’être vulnérable et honnête avec les gens.» Elle a ajouté que ses fans lui faisaient «se sentir entendue, en sécurité et incroyablement humaine». et que “c’est agréable (et donc curatif) de savoir que je n’ai pas à me cacher derrière une façade de pop star étrange et polie.”

Quelle est la prochaine étape pour l’artiste?

Qu’est-ce qui vient après Thank U, Next? Selon Grande, elle “écrit et crée beaucoup ces derniers temps” et elle est enthousiasmée par “ce nouveau chapitre”, mais elle n’a pas l’intention de publier quoi que ce soit pour le moment.

Heureusement, si vous manquez vraiment Grande, il y a de bonnes nouvelles. Elle peut être vue dans un prochain épisode de la série Showtime Kidding. Grande guest stars dans le cinquième épisode de la deuxième saison, diffusé le 23 février 2020. Et en attendant, vous pouvez toujours continuer à diffuser Thank U, Next.