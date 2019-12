Ariana Grande donne à ses fans un concert de Noël, comme c'est doux!

Ariana Grande prendre enfin des vacances après une grande période de concert

24 décembre 2019

La star de la musique pop, Ariana Grande Il s'est caractérisé par son caractère très charismatique et tendre avec ses fans.

La chanteuse a sorti son album de chansons K bye pour l'instant (swt live), où elle a enregistré ses mélodies en direct, après que son Sweetener World Tour a culminé à Los Angeles.

Parmi la liste des grands succès de cette étonnante chanteuse, nous avons entre autres "7 rings", "God Is a Woman", "Dangerous Woman" et "Love Me hardder". Ce répertoire comprend 32 titres, avec la participation de quelques invités spéciaux tels que Nicki Minaij et Big Sean.

Il convient de rappeler que la chanteuse de 26 ans, alors qu'elle remplissait son programme musical, semblait pleurer en chantant dans l'une des vidéos.

«Je ressens tout très intensément et je me suis engagé à faire cette tournée à un moment de ma vie où je traite encore beaucoup. Alors parfois je pleure »

Bien que la célèbre star ait fait face à plusieurs défis, Grand Il s'est conformé à toutes ses présentations. Comme il l'a fait, au cours des mois de mai et novembre, lorsqu'il a reporté les dates de sa tournée, après avoir souffert d'une réaction allergique qui l'a empêché de se présenter.

