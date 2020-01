Ariana Grande et BTS apparaissent ensemble sur une photo qui a surpris les réseaux sociaux | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse Ariana Grande a surpris ses fans avec une photo que peu attendaient car elle apparaît aux côtés de l’un des groupes les plus prospères du monde aujourd’hui, le groupe pop coréen: BTS.

Cela s’est produit après ses répétitions pour sa performance au Grammy 2020 et il a écrit: “Regardez qui j’ai rencontré lors de la répétition”, apparaissant aux côtés de Jungkook, V, Jimin, RM, Jin et J-Hope assis sur les marches d’une scène .

Les fans d’Ariana Grande et de la BTS ARMY ont remarqué que Suga manquait sur la photo, ce qui a amené certains à l’espérer pour l’inclure dans la photo.

Ariana se produira le 26 janvier à Los Angeles, en Californie, aux 62e Grammy Awards, alors qu’elle est nominée dans la catégorie Meilleure performance solo pop et album de l’année.

L’année dernière, la belle jeune femme a annulé sa présentation à la dernière minute car elle avait quelques différences avec la production de l’événement pour interpréter 7 anneaux, car cette occasion a été “insultée et offensée” par ce fait et a décidé de ne pas y assister.

RM se produira avec Lil Nas, Billy Ray Cyrus et Diplo, pour interpréter sa célèbre chanson “Old Town Road” aux Grammy Awards le 26 janvier, où le leader du BTS fera cette collaboration.

Cependant, la présence des autres garçons n’est pas confirmée, même s’il est possible que s’ils se présentent et que tout le monde s’attende à les voir arriver sur le tapis rouge, ce serait un excellent moment pour promouvoir leur nouveau matériel: “Map of the Soul: 7”.

Il convient de mentionner que sur le compte Instagram officiel de BTS, plusieurs nouvelles photographies ont été téléchargées, certaines semblent s’étirer et se préparer individuellement tandis que certaines en groupe, avec un hastag très important: # MAP_OF_THE_SOUL_7.

