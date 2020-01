Ariana Grande, Juicy J & More se souviennent de Mac Miller pour son anniversaire

Mac aurait eu 28 ans.



Samedi 18 janvier, Mac Miller aurait 28 ans. En commémoration de l’héritage du défunt rappeur, les fans et les pairs de célébrités se sont rendus sur les réseaux sociaux pour se souvenir de Miller lors de son anniversaire. Parmi eux, Ariana Grande, qui a depuis supprimé un simple tweet qui disait “Miss u”.

“La famille de Malcolm souhaite qu’il puisse être à la maison pour célébrer son anniversaire avec eux et être le centre d’attention comme il l’a toujours été, mais ils savent qu’il est toujours là dans l’esprit avec son grand sourire”, aurait déclaré à US Magazine. «Ça va être une journée difficile pour la famille. Malcolm leur manque plus que ce que les mots peuvent décrire, mais ils pleurent ensemble et s’entourent d’amour. C’est tout ce qu’ils peuvent faire. “

Parmi les autres sur la liste se souvenant de Mac un jour après l’arrivée de son premier album posthume, Circles comprenait Juicy J, Thundercat et le rappeur Hi-Tek. Le projet devrait déplacer 175 000 à 200 000 unités. Bien qu’il ait le potentiel de signaler une entrée n ° 1 sur le Billboard 200 pour Mac, l’effort se heurte également à la surprise de Eminem, Music To Be Murdered By et à l’arrivée de Halsey Manic.

