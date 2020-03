Ariana Grande met en garde contre les conséquences «dangereuses» du coronavirus

Alors que la crise des coronavirus continue d’avoir un impact sur la vie dans le monde, Ariana Grande s’exprime.

La chanteuse «Merci, ensuite» s’est lancée sur les réseaux sociaux avec un message d’intérêt public invitant ses millions de followers à faire preuve de prudence. Elle a souligné la gravité de la pandémie, qui a déjà infecté plus de 150 000 personnes et tué 6 400 autres dans le monde, et a été déclarée urgence nationale par le président Trump.

«Je n’arrête pas d’entendre un nombre surprenant de personnes dire« ce n’est pas grave »/« nous irons bien »…« nous devons continuer à vivre »et ça me fait vraiment mal», a écrit Grande . «Je comprends si c’est ce que vous avez ressenti il ​​y a des semaines. mais lisez ce qui se passe. veuillez ne pas fermer les yeux. “

Alors que certaines personnes pratiquent la distanciation sociale, le travail et l’école étant annulés, beaucoup continuent de vaquer à leurs occupations quotidiennes, contribuant peut-être à la propagation de COVID-19. Grande a averti ses jeunes adeptes des conséquences potentiellement dangereuses.

«Il est incroyablement dangereux et égoïste de prendre cette situation à la légère. la mentalité «nous irons bien parce que nous sommes jeunes» met en danger les personnes qui ne sont pas jeunes et / ou en bonne santé. vous paraissez stupide et privilégié et vous devez vous soucier davantage des autres. comme maintenant », a-t-elle ajouté.

