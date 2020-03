Ariana Grande pourrait vivre une histoire d’amour en quarantaine

1/4

Ariana Grande Butera nom complet du chanteur | Réforme

Ariana a actuellement 26 ans | Réforme

En plus d’être chanteuse, elle est également actrice et philanthrope | Réforme

J’espère que les rumeurs sur votre nouvelle romance sont vraies | Réforme

Ariana Grande n’a pas déclaré si elle avait une nouvelle relation, mais les photos qu’il télécharge sur ses réseaux sociaux en disent plus que mille mots.

Le site de divertissement TMZ a révélé que le chanteur sortait ensemble Dalton Gomez, qui est un agent immobilier et qui est amie avec elle depuis longtemps.

Les fans de l’artiste ont réalisé ce qui se passe la quarantaine ensemble, en comparant quelques photos qu’ils publient.

Cela peut vous intéresser: Ariana Grande répond aux critiques de son ancien Pete Davidson

Ils soulignent que lorsque Ariana a placé une photo de son animal de compagnie, ToulouseCaressé, le bras de l’image portait le même tatouage que Dalton avait tatoué sur son poignet.

Les délégués ont révélé à TMZ que le couple sort depuis des mois et apparaît même dans une des vidéos d’Ariana.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

L’interprète de “merci, ensuite” Elle a des millions de fans à travers le monde, 178 millions de followers sur son compte Instagram et est l’une des célébrités avec le plus grand nombre de followers.

En tant qu’admiratrice de la belle chanteuse, vous connaissez sûrement déjà son nom complet Ariana Grande Butera, étant chanteur, compositeur et actrice Américaine née en Floride, elle a commencé sa carrière d’actrice depuis 2008 dans certaines séries Disney mais à partir de 2013 elle est entrée dans l’industrie musicale.

Elle est considérée comme l’une des artistes les plus aimées du public car en plus d’avoir une voix angélique, elle consacre une partie de son temps à la philanthropie depuis l’âge de dix ans.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Même pendant l’année 2015 Ariana a invité ses partisans à adopter quinze chiots sans-abri, elle a payé et fait la paperasse pour que ses nouveaux propriétaires n’aient pas à lever le petit doigt, c’est pour cela et pour bien d’autres raisons qu’elle est adorée par ses admirateurs et surtout chère.

Si vous revivez réellement l’amour, nous espérons qu’il en sera ainsi et surtout rendez-le très heureux comme il semble à ce jour.

Lire aussi: Ariana Grande attaque Camila Cabello et Demi Lovato dans des conversations

COEUR D’OR!

Selon Page Six, Ariana Grande a aidé financièrement les fans au milieu de la pandémie de coronavirus (donnant entre 500 $ et 1000 $). Un fan a déclaré ce qui suit:

“Elle a tendu la main et a repris mon salaire pour le mois.” pic.twitter.com/8JRjwWrJgl

– Ariana Grande Argentine (@AGrandeAO)

26 mars 2020

.