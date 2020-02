Ariana Grande taquine les fans avec des pistes secrètes, dit qu’elle est «angoissée et inspirée»

De nombreux artistes utilisent les médias sociaux pour communiquer avec leurs fans. Mais peu sont aussi ouverts et honnêtes que Ariana Grande, qui répond souvent à ses Arianators sur Twitter. L’artiste lauréate d’un Grammy est censée faire une pause bien méritée au début de 2020, mais d’après ses récents articles, il semble qu’elle soit prête à sortir de la nouvelle musique. Voici ce que Grande a dit.

Ariana Grande a sorti deux albums en moins d’un an

Ariana Grande aux 62e Grammy Awards le 26 janvier 2020 | David Crotty / Patrick McMullan via .

Grande a sorti de la musique régulièrement depuis son premier album en 2013, intitulé Yours Truly. Viennent ensuite My Everything en 2014 et Dangerous Woman en 2016. Et entre les deux, il y a eu des tournées et quelques concerts d’acteur, comme son rôle dans Scream Queens.

Mais les deux dernières années ont été les plus occupées de Grande à ce jour. Elle a sorti son quatrième album, Sweetener, en août 2018. La pop star est ensuite immédiatement retournée au studio, libérant son single «Thank U, Next» quelques mois plus tard. L’album du même nom a fait ses débuts moins de six mois après son précédent.

Elle a dit à ses fans qu’elle faisait une pause après sa «tournée des édulcorants»

Grande a passé presque toute l’année 2019 sur la route. Elle a fait une tournée aux États-Unis, en Europe, puis est revenue et a terminé l’année en Amérique du Nord. Elle a poursuivi sa tournée avec la sortie d’un album live, K Bye for Now (SWT Live).

Comme le titre l’indique, c’était le départ de Grande de la musique pendant un petit moment. S’adressant à ses fans sur Twitter, elle les a rassurés qu’elle reviendrait bientôt, mais qu’elle n’avait pas l’intention de publier quoi que ce soit de sitôt. Grande a clôturé l’ère avec une performance aux Grammy Awards 2020.

Grande semble prête à faire un nouvel album

Cela fait un peu plus d’un an que Thank U, Next est sorti. Mais Grande n’a pas cessé de faire de la musique. Et maintenant, elle a hâte de partager de nouveaux contenus avec ses fans. Le 19 février 2020, l’artiste a de nouveau consulté son compte Twitter pour révéler qu’elle «s’ennuyait».

Dans une série de tweets cités, Grande a dit à ses abonnés qu’elle était “impatiente et inspirée”, même si sa tournée s’est terminée il y a moins de deux mois. À un fan qui a demandé: «Envisagez-vous déjà quelque chose[?]” elle répondit, “[just] partager ce que je ressens. “

A-t-elle vraiment un nouvel album en route?

ok c’est suffisant pour l’instant je promets que rien ne se passe encore. je devais juste enlever ça de ma poitrine. je t’aime trop.

– Ariana Grande (@ArianaGrande) 19 février 2020

Poursuivant la conversation, Grande a publié une capture d’écran de son téléphone, contenant une liste de lecture de fichiers intitulée «2020». Tous les titres des morceaux sont flous, mais il y en a au moins neuf. Elle a écrit: «Je ne devrais pas poster ceci mais le f ***. Ce sont autant d’idées que j’aime vraiment (assez pour vous dire qu’elles existent). »

De toute évidence, les Arianators étaient très excités d’entendre parler de cela. Grande a même plaisanté avec le producteur Tommy Brown à propos de son abandon de l’un de ses morceaux. Mais elle a expliqué à ses fans qu’elle ne sortait rien pour l’instant. Il semble donc que nous ayons encore un peu de temps avant AG6.