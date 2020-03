Ariana Grande taquine une nouvelle musique

Ariana Grande garde la musique vivante.

Alors que le monde reste bloqué en raison de la pandémie de coronavirus, la puissance pop soulève le moral de ses fans en taquinant de nouvelles musiques. Grande s’est rendue sur Twitter mardi pour partager un clip de 45 secondes d’un morceau inédit, qui présente des paroles séduisantes sur un instrumental slinky.

“Je veux juste prendre du temps pour toi … Comme cette chatte conçue pour toi”, chante-t-elle dans le clip, qui a déjà plus d’un million de vues. “Je ne veux pas attendre ça / Ce soir, je veux devenir méchant.”

La chanteuse Sweetener a hâte de rentrer en studio. Jusque-là, elle a exhorté ses fans à rester à l’intérieur et à être en sécurité. «Ça me manque de faire des choses, j’ai hâte de retourner au travail, mais pour l’instant restons à l’intérieur», a-t-elle tweeté.

Grande a déjà pris la parole au milieu de l’épidémie de coronavirus, encourageant ses partisans à prendre des précautions pour empêcher la propagation de COVID-19. “Il est incroyablement dangereux et égoïste de prendre cette situation à la légère”, a-t-elle écrit. “La mentalité” nous irons bien parce que nous sommes jeunes “met en danger les personnes qui ne sont pas jeunes et / ou en bonne santé. vous paraissez stupide et privilégié et vous devez vous soucier davantage des autres. comme maintenant.”

Alors que les fans attendent plus de musique, Grande peut également être entendue sur «Time» du nouvel album de Childish Gambino 3.15.20.

Aime

0