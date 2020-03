Arie Luyendyk Jr. pense que la fin de Peter Weber de «The Bachelor» a été «produite davantage» que sa finale

Une personne qui pourrait quelque peu se rapporter au voyage de Peter Weber dans The Bachelor est Arie Luyendyk Jr. Il a regardé la saison et a donné sa propre opinion sur la fin de la saison de Weber. Découvrez pourquoi Luyendyk Jr. a estimé qu’il était «produit plus» que sa finale et plus encore.

Peter Weber a terminé son engagement sur «The Bachelor»

Le baccalauréat a eu une fin très dramatique. C’est parce que Madison Prewett a décidé de partir avant la dernière finale. Weber a ensuite proposé à la dernière femme là-bas, Hannah Ann Sluss.

Les choses ne se sont pas arrêtées là car il a rencontré à nouveau Hannah Ann pour rompre. Il lui a dit qu’il ne pouvait pas lui donner tout son cœur. Chris Harrison a ensuite raconté à Madison ce qui s’était passé et elle a retrouvé le pilote.

Après la finale, Rose a révélé que Madison et Weber envisageaient de se remettre ensemble, mais qu’ils le prendraient un jour à la fois. Cependant, ils ont annoncé leur rupture après le spectacle.

Sa fin est similaire à la saison d’Arie Luyendyk Jr.

Lauren Luyendyk (L) et Arie Luyendyk Jr. | Paul Archuleta / .

Luyendyk Jr. était la star de The Bachelor Season 22. Les deux dernières femmes de sa saison étaient Lauren Burnham et Becca Kufrin.

L’ancien pilote de voiture de course a initialement choisi Kufrin et lui a proposé. Cependant, il a rencontré plus tard Kufrin pour mettre fin à leurs fiançailles parce qu’il avait encore des sentiments pour Burnham. Il a ensuite proposé à Burnham.

C’était controversé à l’époque, mais tout a apparemment fonctionné. Burnham et Luyendyk Jr. se sont mariés en 2019. Ils ont également eu un bébé cette année-là, Alessi. Les fans comparent maintenant les deux fins, mais le couple a quelque chose à dire à ce sujet.

Il a dit que la fin de Weber semblait plus produite

Lauren et Arie Luyendyk Jr. ont récapitulé la finale sur leur chaîne YouTube. L’ancienne star de la réalité comprend pourquoi les fans ont comparé la fin de la saison de Weber à la sienne. Mais il a noté une grande différence entre les deux.

«J’ai trouvé cela un peu étrange: A. Chris Harrison s’est rendu là-bas pour parler à Madison et non à Peter. On avait donc l’impression de produire plus que la nôtre », a-t-il déclaré. «Je me disais« non, cela se produit. Je vais aller voir [Lauren.] Je lui parle et c’est comme ça que je veux aller. C’est la personne qu’il me faut. »»

Luyendyk Jr. a poursuivi: “Alors que Peter avait presque l’impression que vous savez, je ne sais pas s’il l’aurait pourchassée sans qu’elle se présente.” Lauren était d’accord.

“Je pensais aussi que c’était bizarre quand Chris Harrison à la fin était comme” Alors, vous allez donner une vraie chance à cette relation? ”

Ils ont demandé à leurs fans de donner leur avis sur le fait que Weber aurait atteint Madison par lui-même. “J’ai l’impression qu’il se serait glissé dans ses DM quelques mois plus tard”, a déclaré Lauren.

Luyendyk Jr. a parlé davantage de la création de The Bachelor. “J’ai l’impression que le spectacle est tellement produit et ils veulent vraiment quelque chose de dramatique qui oblige le gars à la fin à toujours avoir beaucoup de problèmes émotionnellement”, a-t-il déclaré. “Et donc je pense que c’est comme s’ils se retiraient un peu et laissaient les choses se produire au lieu d’essayer de se mêler des relations vers la fin, je pense que nous aurions une fin un peu plus douce.”

Cette théorie pourrait être le cas. Les fans pensaient auparavant que les producteurs étaient secrètement derrière une grande partie du drame plus tôt dans la saison.