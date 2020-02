Arielle Vandenberg, animatrice de Love Island USA, pleure la mort de Caroline Flack avec un doux message

Caroline Flack, l’hôte de Love Island au Royaume-Uni, est décédée à l’âge de 40 ans. La présentatrice de télévision a été retrouvée chez elle à Londres quelques jours seulement avant qu’elle ne comparaisse devant le tribunal après avoir été accusée d’avoir agressé son petit ami. Après des spéculations sur la mort de Flack, sa famille a confirmé la nouvelle dévastatrice.

Arielle Vandenberg et Caroline Flack | Colin Young-Wolff / CBS via . / Stuart C. Wilson / .

«Nous pouvons confirmer que notre Caroline est décédée aujourd’hui, 15 février. Nous demanderions à la presse de respecter la vie privée de la famille en ces temps difficiles et nous demanderions qu’elle ne fasse aucune tentative pour nous contacter et / ou nous photographier », a déclaré la famille dans un communiqué publié par The Guardian.

Le monde de «Love Island» pleure Caroline Flack

Alors que la nouvelle arrivait, un afflux important de messages a inondé les médias sociaux le matin de la perte de l’animateur de télévision bien-aimé. L’un des messages les plus doux est venu d’Arielle Vandenberg, l’hôte de Love Island USA sur CBS.

«Aujourd’hui est un jour si triste et mon cœur est brisé. Mon cœur va à Caroline Flack, à sa famille et à ses amis », a écrit Vandenberg sur ses histoires Instagram. “Caroline, je n’oublierai jamais

L’humoriste devenue animatrice de téléréalité s’est souvenue de la façon dont Flack l’avait accueillie dans la famille Love Island lorsqu’il a été confirmé qu’elle hébergerait la version CBS.

“Caroline, je n’oublierai jamais le premier message que vous m’avez envoyé en me souhaitant la bienvenue à bras ouverts dans le monde de Love Island”, a ajouté Vandenberg. «J’ai été frappé par les étoiles. Je n’oublierai jamais ce que tu m’as fait ressentir. Quand j’étais nerveux de faire mon premier épisode, tu m’as encouragé avec des mots si gentils. Tu m’as mis à l’aise. »

Si vous êtes un fan de Love Island, vous savez que leurs plans au ralenti sont épiques et Flack les avait à la perfection. Vandenberg a également fait référence à cette caractéristique de l’émission dans son message.

«Je ne peux pas arrêter de regarder nos textes dans les deux sens sur la nécessité de se réunir pour le dîner, un« dîner au ralenti ». Merci d’être un humain si positif, encourageant et gentil. Tu es tellement aimée », a poursuivi Vandenberg avant de terminer par la phrase« Repose en paix, ma douce ».

Les derniers messages de Caroline Flack sur Instagram

Flack était restée à l’écart des réseaux sociaux depuis les accusations d’agression contre elle. La présentatrice de télévision a été minutieusement examinée par la presse britannique et cela a été dur pour elle. La veille de Noël, elle a rompu son silence sur les réseaux sociaux pour partager quelques mots avec ses fans.

«On m’a conseillé de ne pas aller sur les réseaux sociaux… mais je voulais dire joyeux Noël à tous ceux qui ont été si gentils avec moi cette année», a-t-elle écrit. «Ce type d’examen et de spéculation est beaucoup à assumer pour une seule personne. Je suis un être humain à la fin de la journée et je ne vais pas être réduit au silence quand j’ai une histoire à raconter et une vie avec laquelle continuer. “

Elle a continué d’expliquer aux fans pourquoi elle quittait les médias sociaux à l’époque.

«Je prends un peu de temps pour me sentir mieux et tirer des leçons des situations dans lesquelles je me suis retrouvé. Je n’ai que de l’amour à donner et mes meilleurs vœux à tous », a-t-elle conclu.

Son dernier post Instagram avant son décès est venu deux jours avant son décès. Le 13 février, Flack a posté un collage de quatre photos avec son chien Ruby. La star avait l’air heureuse de câliner son bébé et de lui donner beaucoup d’amour. Un emoji coeur est ce qu’elle a utilisé dans la légende.