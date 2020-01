Armée américaine UU. révèle qu’il a des vidéos d’OVNIS

L’armée américaine a révélé qu’elle avait plus de vidéos de plusieurs incidents d’OVNIS qui se sont produits ces dernières années. Il y a quelques mois, le gouvernement américain avait donné raison à Tom Delonge, un ancien membre de Blink-182, qui avait rendu public des vidéos d’OVNIS datant de 2004. Et maintenant, en réponse à une demande publique sur l’origine et la véracité de ce matériau, le Pentagone a répondu qu’il y a plus de vidéos liées à d’autres incidents de ce type qui ne peuvent pas être rendues publiques pour la sécurité nationale.

En réponse à une demande de Freedom of Information Act relative aux incidents envoyés par le chercheur Christian Lambright, l’US Navy a répondu qu’elle avait découvert:

certaines diapositives classées ULTRA SECRETS. Un examen de ces documents indique qu’à ce jour et de manière appropriée, ils sont marqués et classés comme ULTRA SECRETS en vertu de l’ordonnance 13526, et l’autorité de classification d’origine a déterminé que la publication de ces documents causerait des dommages particulièrement graves à la sécurité nationale. des États-Unis.

Les archives ultra-secrètes sont censées faire référence à un incident de 2004 entre un porte-avions USS Navitz et d’étranges objets volants. En 2017 et 2018, Tom Delonge a rendu public des vidéos montrant la rencontre entre des navires des Forces armées américaines et des OVNIS. Au début, ils ont été pris comme une plaisanterie ou des faux, mais la marine a déclaré que les vidéos étaient légitimes. Et à propos des vidéos qui n’ont pas été publiées, a commenté Sussan Gough, une porte-parole du Pentagone:

Le département de la défense, en particulier l’US Navy. UU., A la vidéo. Comme la marine et mon ministère l’ont indiqué précédemment, pendant que l’enquête UAP se poursuit, nous ne publierons pas de rapports ou d’observations individuels. Cependant, je peux vous dire que la date de l’incident de l’USS Nimitz de 2004 était le 14 novembre 2004. Je peux également dire que la durée de la vidéo est la même que celle de la vidéo qui circule depuis 2007. Cependant, nous ne prévoyons pas de publier le vidéo.

Cela signifie qu’il existe déjà une version des vidéos qui documentent les incidents de 2004, de sorte que beaucoup pensent que l’armée a du matériel supplémentaire lié à cette réunion.

