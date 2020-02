‘Army of Darkness’ et ‘American Werewolf in London’ ReAction Figures sur le chemin de Super7

Connus pour leurs «figurines ReAction» de style rétro Super7 était présent à Toy Fair le week-end dernier et ils ont présenté de nombreux nouveaux jouets, dont “ReAction Figures” basés sur Aliens, “The Munsters”, Mars Attacks, Child’s Play et Halloween II. Nous avons maintenant quelques photos de plus de la salle d’exposition aujourd’hui, prévisualisant encore plus d’offres à venir de Super7.

Tout d’abord, la série de Super7 Armée des ténèbres Les «chiffres de Réaction» comprendront:

Hero Ash

Frêne médiéval

Frêne à deux têtes

Evil Ash

Pit Witch

Scout Deadite

De plus, la société disposait de pochettes pour un trio de Un loup-garou américain à Londres jouets exposés. Nous recevons des jouets pour transformer David, Jack mort-vivant et le loup-garou!

Pour le moment, nous n’avons pas encore d’images des jouets American Werewolf.