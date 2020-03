Arnold Schwarzenegger demande à ses fans de rester à la maison pour le coronavirus

Face à la pandémie de coronavirus, l’acteur et ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger a partagé une vidéo sur Twitter, avec ses adorables animaux de compagnie, son poney Whisky et son âne Lulu, de demander à leurs fans de suivre les recommandations des experts et de rester chez eux le plus longtemps possible … mais oui, sans perdre de vue l’humour.

En provenance de l’État de Californie, où les autorités ont exhorté ses résidents, et en particulier les adultes de plus de 65 ans, à rester à la maison en raison de la forte probabilité de contagion, Schwarzenegger a également recommandé que personne ne soit exposé au virus … tout en Il a nourri le whisky et le Lulu avec des carottes parce que c’est “beaucoup plus amusant que d’aller dehors!”, S’est-il exclamé. Soit dit en passant, Schwarzenegger a 72 ans. “Regardez, c’est ce que nous faisons. On ne sort pas, on ne va pas au restaurant. Nous ne faisons plus rien de tel ici. On mange juste avec du Whisky et du Lulu et on passe un bon moment ”commenta-t-il.

«Restez à la maison autant que possible. Écoutez les experts, ignorez les imbéciles (fronts). Passons-y ensemble », a écrit Schwarzenegger.

Selon Deadline, Jusqu’à présent, il y a 335 cas confirmés de patients infectés par un coronavirus dans l’État de Californie, tandis que six personnes sont décédées. Au total, les États-Unis comptent 3 499 cas de personnes infectées.

