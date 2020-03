Arrêt de Disneyland en raison d’une pandémie de coronavirus

Un jour seulement après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le coronavirus COVID-19 était une pandémie, Disney a décidé de fermer ses parcs à thème populaires Disneyland et California Adventure à Anaheim, en Californie. La fermeture débutera samedi matin, et même si elle devrait durer jusqu’à la fin mars au moins, elle pourrait être prolongée encore si le Coronavirus ne ralentit pas rapidement.

Ces fermetures surviennent peu de temps après que Disney a décidé de fermer Disneyland à Hong Kong, Shanghai et Tokyo en raison du virus. Il semble que l’entreprise fasse de son mieux pour assurer la sécurité du public, et elle n’est pas seule – alors que le Coronavirus continue de faire des ravages à travers le monde, d’autres annulations, retards et fermetures sont maintenant annoncées assez rapidement. .

Des événements annuels comme E3, SXSW et le Festival du film de Prague ont été annulés, ainsi que des dizaines de concerts d’artistes musicaux majeurs et moins connus. Même la NBA a suspendu sa saison après que plusieurs joueurs ont été testés positifs pour le Coronavirus, tandis que la MLB a retardé le début de sa saison régulière d’au moins deux semaines.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Les revers du film, quant à eux, incluent le retard d’un an de Fast & Furious 9, le retard indéfini de Paramount pour A Quiet Place II, et même le propre retard de Disney pour leur nouveau remake Mulan en Chine. Hasbro pourrait également être contraint de reporter sa prochaine gamme de jouets Baby Yoda, car les choses empirent pour les fabricants au milieu de l’épidémie.

Le coronavirus a touché environ 130 000 personnes dans le monde et atteint près de 5 000 morts, nous devons donc être reconnaissants aux entreprises comme la Mouse House qui s’efforcent d’atténuer la propagation du virus. Nous ne manquerons pas de vous informer quand Disneyland rouvre également, alors restez à l’écoute pour plus d’informations sur le Coronavirus et ses effets en cours sur le monde.