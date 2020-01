Arrête! Vous n’êtes pas prêt à voir cette chorégraphie de JLo et sa danseuse

JLo a perfectionné ses pas de danse pendant des années, mais rien ne peut vous préparer à voir cette chorégraphie avec une belle danseuse sous une averse torrentielle. Magnifique!

9 janvier 2020

JLo se positionne depuis des années comme l’une des stars de la pop mondiale les plus acclamées. A 50 ans, Jenn est toujours une mamacita, capable de conquérir l’homme qu’elle veut.

Dans cette émission en direct, la diva du Bronx a donné un spectacle auquel vous n’êtes sûrement pas préparé du tout. Sous la pluie, il l’a déplacé comme jamais auparavant avec l’un de ses danseurs, qui avait d’ailleurs eu accès à certaines parties de la figure de JLo, que Wow, wow!

Au milieu de la chanson “Dance agiaon”, JLo et sa danseuse nous livrent une chorégraphie non seulement impeccable, mais qui attire également l’attention sur la proximité et les rapports du couple.

Les mains vont et les mains vinene et JLo et la brune qui l’accompagne semblent être faites l’une pour l’autre, car il n’y a pas eu d’erreur de calcul ou de mauvais pas de la part de cette paire.

Bien qu’elle ait déjà été mariée à l’un de ses danseurs, nous ne pensons pas que cela se produise d’ici, car JLo est très content de son fiancé Alex Rodriguez. Et la bague pour quand?

