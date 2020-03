Arrêtez de montrer les cheveux ternes! Apprenez à l’hydrater avec de l’avocat et de l’huile d’olive

Vos cheveux voleront tous les yeux

22 mars 20201: 57 h

L’avocat est un fruit avec de grandes propriétés nutritionnelles qui sont vitales pour les cheveux car il redonne vie et la douceur dont il a besoin, c’est pourquoi nous vous apportons aujourd’hui un incroyable revitalisant naturel.

Les cheveux ont tendance à subir des changements significatifs importants qui peuvent nous nuire car il est habituel de les repasser ou de les sécher pour une occasion spéciale, cela les endommage gravement.

Pour cette raison, nous vous proposons aujourd’hui un grand masque qui redonnera vie à vos cheveux, et pour cela, vous n’aurez besoin que: 1 avocat, 1 œuf et une cuillère à soupe d’huile d’olive

Avocat, œuf et huile d’olive

Préparation: Pour préparer ce masque, vous aurez besoin d’un récipient pour écraser l’avocat, puis ajoutez l’oeuf et mélangez très bien jusqu’à obtenir un mélange homogène, puis ajoutez l’huile d’olive et battez pendant quelques minutes et c’est tout.

Ce masque peut être appliqué sur tous vos cheveux sans inconvénient car il n’a pas d’effets secondaires.Nous vous recommandons de le faire trois fois par semaine.N’oubliez pas!

.