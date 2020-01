Arrêtez tout car il y aura un redémarrage de «Saved by the Bell» avec tout et Zack Morris!

À la mi-septembre de l’année dernière, la nouvelle qu’Universal préparait une nouvelle version de la série Saved by the Bell a été portée à notre attention. Depuis lors, l’un des plus grands doutes était de savoir si les acteurs originaux allaient faire partie de cette nouvelle étape de la série diffusée de 1989 à 1992. Pour cette sortie, l’un des acteurs les plus attendus de tous les fans était Mark-Paul Gosselaar. Heureusement, l’acteur vient de confirmer sa participation à la série.

Actuellement, Mark-Paul Gosselaar travaille sur le spin-off Black-ish de ABC Mixed-ish. Selon The Hollywood Reporter, c’est pourquoi Gosselaar n’apparaîtra que dans trois épisodes et sera également crédité en tant que producteur. Ils rapportent également que les producteurs de Universal Television sont en pourparlers avec l’ancienne star. Tiffani-Amber Thiessen, qui a joué Kelly, pour la rendre en quelque sorte.

Les acteurs originaux Mario López et Elizabeth Berkley joueront également leurs rôles de AC Slater et Jessie Spano, respectivement, dans Saved by the Bell, qui explorera les nouvelles aventures de Zack. Maintenant en tant que gouverneur de Californie, il a des ennuis pour avoir fermé trop d’écoles secondaires à faible revenu, proposant que les élèves concernés soient envoyés dans les écoles les plus performantes de l’État.

2020: la guerre du streaming

Ce n’est pas une nouvelle que 2020 va être l’année de la guerre des services de streaming. Neflix, Amazon Prime Video, Apple TV +, Hulu, HBO Go, Disney + et bien d’autres services combattent fortement le marché, tous voulant votre abonnement mensuel. Malgré cela, Peacock, le prochain service de streaming de NBCUniversal, et Universal TV seront lancés en avril, sauvés par la star de Bell d’une liste ambitieuse, qui comprend également un redémarrage de Battlestar Galactica du créateur de M. Robot, Sam Esmail, parmi plusieurs autres projets. Les détails du service seront annoncés le 16 janvier lors d’une présentation par les investisseurs de NBCUniversal.