Arrêtez-vous et rétractez-vous, ou réinventez-vous?

Jusqu’où devons-nous arrêter les projets et

stratégies internes des organisations face à cette crise? Cette question pour moi

beaucoup de gens l’ont fait et ma réponse a été qu’il n’y a pas de meilleur moment pour

transformer les entreprises que cela.

Ces jours-ci, j’ai vu des entreprises

ralentir leurs projets de transformation et les plans à venir

la mise en œuvre par peur, d’autres au contraire, profitent de cette

situation pour renforcer ces plans et même commencer par des projets qui avaient

en pause.

Qui

as-tu raison

Ces dernières semaines, la plupart des

les gens ont connu un changement majeur dans notre routine de travail,

sans aucun doute une situation sans précédent dans notre vie professionnelle pour

beaucoup. Certains ont dû arrêter de travailler et rentrer chez eux

tranquillité d’esprit pour maintenir leurs revenus, d’autres ont dû cesser de travailler et

rentrer chez eux sans revenu et d’autres ont dû rentrer chez eux et continuer à travailler

dépuis là. Quelle que soit la modalité, ce changement a généré un espace pour

réflexion pour analyser et questionner de nombreux aspects de la vie avant même

la crise, et sans aucun doute l’échelle des valeurs de beaucoup de gens a changé.

Beaucoup initient des transformations internes en tant qu’êtres humains,

vivre avec des êtres chers leur a soudainement ouvert les yeux

si simple mais si merveilleux que, pour une raison quelconque, ils s’étaient arrêtés

observer et apprécier. Bref, les gens sont beaucoup plus sensibles et

désireux de mettre en œuvre des changements importants dans leur vie et donc dans leur

travailler.

Eh bien, de la même manière, ces

les temps devraient permettre aux entreprises de réfléchir et de se réinventer

enfin transformer ces choses qui sont venues porter, enlever les vices de

ans, brisant les vieux paradigmes, modifiant les pratiques néfastes et rafraîchissant

modèles de travail dans tous les sens. Les collaborateurs sont désormais plus

sensible que jamais et ouvert à la transformation et à l’adoption de nouvelles voies

travailler et interagir les uns avec les autres. Il n’y a pas de meilleur moment pour pousser

projets de transformation interne que maintenant.

Je connais le défi immédiat dans tous

organisations est l’impact économique qu’il aura pour l’organisation est

crise, et soyons honnêtes, beaucoup de gens devront quitter l’entreprise,

il en sera malheureusement ainsi. Mais juste à cause de cela, les entreprises devront apprendre

pour faire plus avec moins, ils doivent maintenir des niveaux de productivité et même

les améliorer, en utilisant des moyens plus efficaces et créatifs de faire le travail. Ouais

beaucoup devront partir, mais ceux qui restent devront resserrer les rangs avec leur

modèles et faire tout ce qu’il faut pour récupérer ces pairs aussi rapidement que possible

qui partent aujourd’hui. Cela dépendra de cette union entre les employeurs et les employés, qui

les récupérer.

Dans ce même espace, seulement deux

semaines, j’ai mentionné ce qui était le plus important pour moi de pouvoir sortir de

Il semble que ce sera l’une des pires crises que nous allons avoir dans ce pays.

Il parlait de la métaphore du seau de crabes mexicains et de la façon dont j’aimerais

que face à cette crise, nous le nions une fois pour toutes, en faisant équipe

tous les fronts. Malheureusement, j’ai aussi écrit que le premier qui pensait

il descendrait du navire, il allait être le gouvernement et, malheureusement, c’est ainsi

clair dimanche dernier.

“Le gouvernement nous a laissés seuls”, a déclaré le

lettre d’un entrepreneur à ses employés, maintenant on ne voit que si les propriétaires

et les employés peuvent faire équipe ou chacun verra à leurs intérêts afin que lorsque

fin de la route, nous perdons tous. Est

la stratégie du gouvernement pour profiter de cette crise pour consolider son

projet socialiste, laisser le plus possible l’initiative privée

pour que les gens n’aient pas d’autre choix que de dépendre de mon gouvernement, qui

va finir de prendre le contrôle, maintenant non seulement par l’ignorance de la

les gens, mais maintenant par la faim.

J’espère toujours que la métaphore de

crabes ne s’appliquent plus aux Mexicains, je suis sûr que les entreprises et leurs

Les employés feront équipe pour trouver des moyens créatifs d’activer l’économie.

Mais la première chose que nous devons faire est de changer, de rechercher des gains d’efficacité, de

façon de faire le travail et de chercher de meilleurs résultats avec moins. Aujourd’hui plus

que vous ne devriez jamais commencer l’innovation, la réingénierie,

optimisation et surtout transformation culturelle.

Si vous pensez que la façon de faire face à la crise économique est d’arrêter les projets, d’arrêter les initiatives, d’arrêter les dépenses sur les soutiens externes que vous avez utilisés et de penser que tout se passera bientôt sans rien changer, il y a de fortes chances qu’il n’y ait pas de lendemain pour vous. entreprise. Au contraire, si vous promouvez des projets de transformation et continuez avec eux à réinventer votre façon de travailler, alors vous serez de ceux qui pourront raconter à l’avenir, comment cette crise nous a renforcés en tant qu’entreprises et en tant que pays.

