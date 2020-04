Arrivées et départs Netflix pour la semaine du 12 avril 2020 – .

Netflix a une semaine bien remplie à venir, avec 17 nouvelles sorties à venir sur le service de streaming, dont une nouvelle comédie spéciale de Chris D’Elia.

Si vous cherchez quelque chose à regarder avec vos enfants, Despicable Me rejoint la bibliothèque Netflix.

Mlle le bureau et les parcs et loisirs? Eh bien, #blackAF met en vedette Rashida Jones dans un rôle principal, vous pouvez donc faire le plein de Karen Filippelli / Ann Perkins.

Nous avons une sélection éclectique d’émissions, de films, de documentaires et de promotions à venir sur le service de streaming Netflix cette semaine. Il n’y a pas de véritable tête d’affiche évidente, mais les fans du comédien Chris D’Elia seront ravis de voir son tout nouveau spécial, No Pain, mardi. De plus, si vous n’avez pas vu Hail, Caesar !, c’est une entrée sous-estimée dans le canon des frères Coen, et vaut certainement la peine d’être ajoutée à votre file d’attente. Je vais également consulter #blackAF, car Rashida Jones apparaît très rarement dans de mauvais projets, et une nouvelle comédie serait la bienvenue dans ma vie à l’heure actuelle.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 12 avril 2020:

Arrivées

Mardi 14 avril

Chris D’Elia: pas de douleur – SPÉCIAL NETFLIX COMEDY

Comic stand-up, acteur, écrivain et animateur du podcast Félicitations, Chris D’Elia revient pour son dernier spécial comédie Netflix, Chris D’Elia: No Pain. Bien qu’il ne soit pas votre comédien moyen, vivant un style de vie direct avec des parents qui sont là pour lui, D’Elia trouve toujours le temps de grogner contre les bébés en public, AirDrop des photos inappropriées aux personnes sans méfiance dans les avions et avertir les autres sur le menace potentielle d’agression sexuelle par les dauphins (Google it).

Mercredi 15 avril

Les fichiers Innocence – DOCUMENTAIRE NETFLIX

The Innocence Files met en lumière les histoires personnelles incalculables derrière huit cas de condamnation injustifiée que l’organisation à but non lucratif Innocence Project et les organisations du réseau Innocence ont découvert et travaillé sans relâche pour renverser. La série de neuf épisodes se compose de trois parties convaincantes: les preuves, le témoin et l’accusation. Ces histoires révèlent des vérités difficiles sur l’état du système de justice pénale profondément défectueux de l’Amérique, tout en montrant que lorsque des innocents sont condamnés, ce n’est pas une seule vie qui est irrémédiablement endommagée à jamais: les familles, les victimes de crimes et la confiance dans le système sont également brisées. le processus.

Outer Banks – NETFLIX ORIGINAL

Un groupe d’adolescents soudés déterre un secret enfoui depuis longtemps, déclenchant une chaîne d’événements illicites qui les emmènent dans une aventure qu’ils n’oublieront jamais.

Jeudi 16 avril

Un moi méprisable

Fary: Hexagone: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Fary revient sur scène pour déballer ses sentiments compliqués sur la foi, les influenceurs des médias sociaux, le beatboxing et sa France natale.

Fauda: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Doron prend au piège un jeune boxeur déterminé lorsqu’une mission secrète de plusieurs mois met l’équipe sur la piste d’un leader du Hamas en tête de liste des recherchés du Shin Bet.

Salut, César!

Mauricio Meirelles: Levando o Caos – SPÉCIAL NETFLIX COMEDY

Le comédien brésilien Mauricio Meirelles effectue un tir spécial en stand-up à São Paulo.

Jem et les hologrammes

Vendredi 17 avril

Betonrausch – FILM NETFLIX

Basé sur des événements réels, ce film retrace l’ascension et la chute de deux fraudeurs immobiliers en Allemagne, alors qu’ils sont pris dans leur propre réseau de mensonges et de tromperies.

#blackAF – NETFLIX ORIGINAL

Kenya Barris et Rashida Jones sont les vedettes de cette série humoristique familiale inspirée de la vie réelle de Barris.

Terre et sang (La terre et le sang) – FILM NETFLIX

Après des décennies de gestion réussie d’une scierie dans les Ardennes, d’embauche d’anciens contrevenants et de jeunes contrevenants, Said reçoit un visiteur indésirable: un cartel.

Les derniers enfants sur terre: livre 2 – FAMILLE NETFLIX

Jack, June, Quint et Dirk se sont mis à la recherche de zombies disparus, ont récupéré leur ville et peut-être – peut-être juste – ont finalement obtenu un siège à la table cool.

Legado en los huesos – FILM NETFLIX

Dans cette suite de «The Invisible Guardian», l’inspecteur Amaia Salazar enquête sur un suicide lié à un gros cas de meurtre qu’elle avait résolu auparavant dans le nord de l’Espagne.

Sergio – FILM NETFLIX

Charismatique et complexe, Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) a passé la majeure partie de sa carrière en tant que haut diplomate des Nations Unies travaillant dans les régions les plus instables du monde, négociant habilement des accords avec des présidents, des révolutionnaires et des criminels de guerre pour protéger la la vie des gens ordinaires. Mais au moment où il se prépare à une vie plus simple avec la femme qu’il aime (Ana de Armas), Sergio prend une dernière mission – à Bagdad, récemment plongé dans le chaos après l’invasion américaine. La mission est censée être brève, jusqu’à ce qu’une explosion à la bombe fasse s’écraser littéralement les murs du siège de l’ONU, déclenchant une lutte passionnante pour la vie ou la mort. Inspiré d’une histoire vraie, SERGIO est un drame radical centré sur un homme poussé à ses limites physiques et émotionnelles alors qu’il est contraint de confronter ses propres choix qui divisent l’ambition, la famille et sa capacité à aimer

Trop chaud pour le manipuler – NETFLIX ORIGINAL

Samedi 18 avril

départs

Mercredi 15 avril

Jeudi 16 avril

Vendredi 17 avril

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en avril, aussi bien que calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

