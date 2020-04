Arrivées et départs Netflix pour la semaine du 26 avril 2020 – .

Netflix charge toujours le calendrier de sortie au début du mois, et mai n’est pas différent, avec 53 nouvelles émissions et films à venir sur le service de streaming cette semaine.

Parmi les faits saillants de cette semaine, citons The Last Kingdom saison 4, les deux premiers films Retour vers le futur, Never Have I Ever de Mindy Kaling et Hollywood de Ryan Murphy.

Avril se transforme en mai cette semaine, et si vous êtes abonné à Netflix, vous savez ce que cela signifie. Le premier jour de chaque mois, Netflix déploie des dizaines de films, d’émissions de télévision et d’émissions spéciales – la plupart étant du contenu sous licence par opposition aux originaux. Mais c’est un mélange assez intéressant le 1er mai, avec des films comme Back to the Future et Willy Wonka mélangés avec une nouvelle série limitée de Ryan Murphy et quelques films originaux également.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 26 avril 2020:

Arrivées

Dimanche 26 avril

The Last Kingdom: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Alors qu’Edward et Aethelflaed se disputent l’avenir de Mercia et le rêve de leur père d’une Angleterre unie, Uhtred essaie de récupérer son droit d’aînesse perdu.

Lundi 27 avril

Guerre Los Angeles

Je n’ai jamais – NETFLIX ORIGINAL

Une série de comédies sur l’évolution de la vie d’une adolescente amérindienne moderne de première génération, inspirée de la propre enfance de Mindy Kaling.

Mercredi 29 avril

Un amour secret – DOCUMENTAIRE NETFLIX

A Secret Love raconte une histoire d’amour incroyable entre Terry Donahue et Pat Henschel, dont la relation s’étend sur près de sept décennies. Terry a joué dans la ligue professionnelle de baseball féminin, inspirant le film à succès A League of Their Own. Mais le film n’a pas raconté l’histoire réelle des femmes qui sont restées enfermées pendant la majeure partie de leur vie. Ce documentaire suit Terry et Pat depuis leur première rencontre, tout au long de leur vie professionnelle à Chicago, en sortant avec leurs familles conservatrices et en essayant de se marier ou non. Face aux épreuves du vieillissement et de la maladie, leur amour se montre résilient lorsqu’ils entrent dans la dernière ligne droite.

Périscolaire – NETFLIX ORIGINAL

Parascolaire est une histoire d’élèves du secondaire qui s’emmêlent dans une série de conflits et d’événements qui remettent en question les valeurs humaines et la moralité. Jisoo finit par commettre un crime grave en raison de sa détermination à gagner de l’argent par ses frais de scolarité, par tous les moyens. Minhee est pris dans le crime de Jisoo tandis que son camarade de classe Gyuri est impliqué dans le même crime.

Murder to Mercy: L’histoire de Cyntoia Brown – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Après que Cyntoia Brown, 16 ans, ait été condamnée à la prison à vie, des questions sur son passé, sa physiologie et la loi elle-même remettent sa culpabilité en question.

Le temps de manger de Nadiya – NETFLIX ORIGINAL

Sur cette émission de cuisine, Nadiya Hussain sert de délicieux raccourcis, des ingrédients essentiels et des favoris rapides – parfaits pour les familles à court de temps d’aujourd’hui.

Heure d’été – NETFLIX ORIGINAL

Inspirée des livres de Federico Moccia, cette série suit Summer, qui aspire à quitter sa petite ville et à voir le monde, alors qu’elle rencontre Ale, une motocycliste.

Jeudi 30 avril

Mensonges dangereux – FILM NETFLIX

Après avoir perdu son emploi de serveuse, Katie Franklin (Camila Mendes) prend un emploi de concierge auprès d’un vieil homme riche dans son domaine tentaculaire et vide de Chicago. Les deux se rapprochent, mais quand il décède de manière inattendue et nomme Katie comme son unique héritière, elle et son mari Adam (Jessie T. Usher) sont entraînés dans un réseau complexe de mensonges, de tromperie et de meurtre. Si elle veut survivre, Katie devra remettre en question les motivations de tout le monde – même les gens qu’elle aime.

Dragons à la dérive – NETFLIX ANIME

Les dragons sont au menu alors que l’équipage du dirigeable Quin Zaza part à la chasse. S’ils échouent, des estomacs vides seront le moindre de leurs soucis.

La forêt de l’amour: Deep Cut – NETFLIX ORIGINAL

Rien de tel qu’il semble quand un escroc charismatique et une équipe de tournage en herbe plongent dans la vie de deux femmes aux émotions marquées.

Riche en amour (Ricos de Amor) – FILM NETFLIX

Travaillant incognito dans l’entreprise de son père riche pour tester ses propres mérites, Teto tombe amoureux de Paula et lui dit qu’il a grandi pauvre, un mensonge qui échappe à tout contrôle.

Le jeu des victimes – NETFLIX ORIGINAL

Après avoir découvert le lien de sa fille éloignée avec des meurtres mystérieux, un détective médico-légal atteint du syndrome d’Asperger risque tout pour résoudre l’affaire.

Vendredi 1er mai

Ace Ventura: Détective pour animaux de compagnie

Toute la journée et toute la nuit – FILM NETFLIX

Tout en purgeant sa vie en prison, un jeune homme revient sur les gens, les circonstances et le système qui l’ont mis sur la voie de son crime.

Presque heureux – NETFLIX ORIGINAL

Sebastián est une émission de radio animée d’une renommée modeste, essayant de trouver un moyen dans le monde en traitant avec son ex-femme (qu’il aime toujours) et ses deux enfants.

Retour vers le futur

Retour vers le futur II

Charlie et la chocolaterie

Cracked Up, l’histoire de Darrell Hammond

Den of Thieves

Pour les filles colorées

Amusez-vous avec Dick et Jane

Entrer – FILM NETFLIX

À leur retour de vacances, une famille trouve sa maison occupée par des squatteurs inquiétants.

Aller! Aller! Cory Carson: Le Chrissy – FAMILLE NETFLIX

Les enfants Carson remportent un spectacle de talents avec une danse créée par Cory. Mais quand «The Chrissy» fait son chemin, sa sœur retient toute l’attention!

La moitié – FILM NETFLIX

Ellie, étudiante timide et hétéro A aide le doux jock Paul à courtiser son béguin. Mais leur amitié improbable se complique quand Ellie tombe amoureuse de la même fille.

Hollywood – NETFLIX ORIGINAL

Une nouvelle série limitée de Ryan Murphy et Ian Brennan, HOLLYWOOD suit un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe à Hollywood après la Seconde Guerre mondiale alors qu’ils tentent de se rendre à Tinseltown – peu importe le coût.

Je suis divin

Dans la nuit – NETFLIX ORIGINAL

Lorsque le soleil commence soudainement à tout tuer sur son passage, les passagers d’un vol de nuit au départ de Bruxelles tentent de survivre par tous les moyens nécessaires.

Jarhead

Jarhead 2: Champ de feu

Jarhead 3: le siège

Madagascar: Escape 2 Africa

Masha et l’ours: saison 4

Matériel

Médicis: le magnifique: 2e partie – NETFLIX ORIGINAL

Dans le sillage du complot, Lorenzo est poussé par la vengeance. Le fils de Giuliano apparaît alors que la fortune des Médicis est en jeu à la veille de la guerre.

Mensuel Nozaki Kun des filles: Saison 1

Mme Serial Killer – FILM NETFLIX

Lorsqu’un médecin est emprisonné pour une série de meurtres choquants, sa fidèle épouse entreprend de commettre un délit de contrefaçon pour prouver son innocence.

Reckoning: Season 1 – Exclusivement sur Netflix

Sinistre

Chant de la mer

L’Etrange histoire de Benjamin Button

The Heartbreak Kid

Le Patriote

Thomas & Friends: Marvelous Machinery: une nouvelle arrivée

Thomas et ses amis: Marvelous Machinery: World of Tomorrow

Thomas et ses amis: Thomas et le Royal Engine

Monde souterrain

Underworld: Evolution

Underworld le soulèvement des Lycans

Cowboy urbain

Ce qu’une fille veut

Willy Wonka et la chocolaterie

départs

Mercredi 29 avril

Jeudi 30 avril

Une histoire de Cendrillon

Une petite princesse

Freddy

Blade Runner: The Final Cut

Le métier

crash

Tigre accroupi Hidden Dragon

La sale douzaine

Dirty Harry

Au volant de Miss Daisy

vendredi 13

Bon burger

GoodFellas

La gueule de bois

Harold et Kumar se rendent au château blanc

Lemony Snicket, une série d’événements malheureux

Académie de police

Académie de police 2: leur première mission

Police Academy 3: Back in TrainingPolice Academy 4: Citizens on Patrol

Académie de police 5: Affectation: Miami Beach

Académie de police 6: City Under Siege

Académie de police 7: Mission à Moscou

Bébé au romarin

Rounders

Scream 2

Scream 3

Le rachat de Shawshank

Space Jam

Spy Kids

Demi frères

Strictly Ballroom

Le talentueux M. Ripley

Teenage Mutant Ninja Turtles

Le vrai courage

Vendredi 1er mai

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en avril, aussi bien que calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

