Arrow Amener la femme de Lucky McKee sur Blu-ray avec restauration et des tonnes de nouvelles fonctionnalités bonus

Sorti dans le cadre de la gamme Bloody Disgusting Selects en 2012, Lucky McKee«S La femme est un enfer d’un film d’horreur troublant et puissant, et j’aime à penser que j’ai le droit de le dire sans aucun parti pris car je ne faisais même pas partie de BD au moment de sa sortie. May est le film le plus aimé de McKee jusqu’à présent, mais The Woman est peut-être son chef-d’œuvre.

Flèche vidéo a annoncé aujourd’hui la sortie de la version définitive de la vidéo à domicile de The Woman cette année, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Au Royaume-Uni et au Canada, un ensemble en édition limitée mettant en vedette Offspring de 2009 (essentiellement une préquelle du film de McKee) sera publié, tandis que The Woman sortira en solo aux États-Unis.

Les caractéristiques spéciales incluent:

Nouvelle restauration 4K supervisée et approuvée par Lucky McKee

Présentation Blu-ray ™ haute définition (1080p)

Surround DTS-HD MA 5.1 d’origine

Sous-titres anglais optionnels pour les sourds et les malentendants

Nouveau commentaire avec le réalisateur Lucky McKee, le monteur Zach Passero, le sound designer Andrew Smetek et le compositeur Sean Spillane

Nouveau commentaire de la star Pollyanna McIntosh

Nouveau commentaire du critique Scott Weinberg

Commentaire d’archives avec le réalisateur Lucky McKee

Papa sur le mur, un tout nouveau documentaire en coulisse de 75 minutes filmé par le père du réalisateur, Mike McKee

Être Peggy Cleek, une interview récemment filmée avec la star Lauren Ashley Carter

Malam Domesticam, une archive de featurette

Meet The Makers, une courte featurette sur la réalisation du film

Scènes supprimées

Mi Burro, un court métrage de l’éditeur Zach Passero

Clip vidéo «distrait» de Sean Spillane

Frightfest Total Film Panel Discussion, une discussion sur scène de 2011 sur l’avenir de l’horreur indie américain au festival du film d’horreur populaire, avec Lucky McKee, Andrew van den Houten, Larry Fessenden, Adam Green, Joe Lynch et Ti West

Remorques théâtrales

Galeries d’images

Pochette réversible avec des illustrations originales et nouvellement commandées par Vanessa McKee

“La femme (Pollyanna McIntosh) est le dernier membre survivant d’un clan mortel de cannibales sauvages qui a parcouru le désert américain pendant des décennies. Lorsque Chris Cleek, avocat de pays à succès (Sean Bridgers) tombe sur elle en chassant dans les bois, il décide de la capturer et de la «civiliser» avec l’aide de sa famille américaine, en apparence parfaite, y compris sa femme Belle (Angela Bettis) et sa fille Peggy (Lauren Ashley Carter). Cependant, les Cleeks apprendront bientôt que l’enfer n’a pas de fureur comme La Femme méprisée. »

Arrow lancera The Woman au Royaume-Uni le 18 mai et aux États-Unis le 19 mai.