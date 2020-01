«Arrow» Spinoff Recap: Saison 8 Episode 9 – Flèche verte et Canaries

HISTOIRES CONNEXES

Dans son avant-dernier épisode, The CW’s Arrow a semé une graine pour l’avenir mardi avec un pilote dérivé qui a associé Laurel et Dinah en 2020 avec Mia en 2040. Si Green Arrow et les Canaries passent en série, seriez-vous d’accord?

Tout d’abord: Si vous êtes sorti de ce pilote dérivé planté un peu (ou même beaucoup) confus, cela est parfaitement compréhensible, car il se déroule réellement après les événements de la finale de la série de la semaine prochaine. Je répète, le spin-off a lieu après les événements de la finale de la série de la semaine prochaine, qui comprend les funérailles d’Oliver Queen. Ergo, nous ne savons pas encore pourquoi la mémoire de Mia de son passé réel a été écrasée, ni comment / pourquoi Dinah s’est un jour “réveillée” en 2040, plus rosée que jamais, etc.

Maintenant, pour récapituler:

Une version / composite possible de Laurel a voyagé jusqu’en 2040 pour empêcher la «fille d’Helena» Bertinelli de Bianca d’être kidnappée et finalement tuée. Lorsque Laurel n’a pas réussi à contrecarrer l’enlèvement, elle a suivi Dinah au Fishnet (ha!), Le bar que l’ancien Canary possède, chante et vit au-dessus. (Ici et aussi plus tard, nous obtenons des indices sur la façon dont Dinah a vu le jour en 2040, puis y reste, après avoir réalisé qu’elle «n’existait même pas», ou quelque chose comme ça.) Laurel rapporte qu’elle est là pour bouleverser la tranquillité de son ennemi comme capitaine de police dans une ville qui n’a connu «aucun crime depuis 20 ans» pour aider à sauver Bianca. Parce que si Bianca meurt, son tueur n’est jamais retrouvé et Star City se transforme en une fosse criminelle jonchée d’incendies aléatoires.

Mais pour cette mission, ils ont besoin d’une personne / acteur de plus….

La Reine Mia de 2040 Star City, du moins pour autant qu’elle le sache, est une mondaine fabuleuse, à tel point que son diplôme de l’université est une nouvelle digne de la télévision. De plus, Mia, quand nous la voyons pour la première fois, est sur le point de se fiancer avec son petit ami… J.J.! Cette nuit-là, lors de la soirée de remise des diplômes de Mia, nous apprenons quelques autres pépites 2040 / retombées: Zoé est vivante; tandis que J.J. est un bon gars, Connor est un gâchis / toxicomane; et William est toujours un titan technologique malheureux. Laurel et Dinah se présentent pour enquêter sur l’enlèvement de Bianca, faisant griller pour commencer son ex, Trevor. Cela attire l’attention de Mia, qui ne reconnaît aucune des femmes. Notant qu’ils ont beaucoup à faire et pas beaucoup de temps, Laurel remarque que Mia doit se souvenir, alors elle tord une bague à son doigt et lui attrape le bras. Mia à son tour est inondée par un flot de souvenirs de son passé réel – s’entraînant avec Nyssa, vivant dans une dystopique 2040, étant une justicière, voyant Deathstroke J.J. Tuez Zoé, devenant presque bécote avec Connor, regardant son père mourir (vous savez, la première fois).

Après s’être évanouie et être revenue, Mia se rend avec Laurel et Dinah pour se reconnecter et obtenir le 411 sur ce qu’ils font. En boucle, ils complotent pour planter du matériel de surveillance à l’intérieur de la maison Bertinelli, où ils apprennent que «ça» va bientôt être déplacé. Mia fouine dans le bureau de J.J., soupçonnant que, en tant que Deathstroke, est à l’origine de la disparition de Bianca, mais lorsqu’il est attrapé par J.J., il se rend compte que les fichiers “secrets” sur son ordinateur ne sont que des plans de lune de miel. Mia se rend compte que son fiancé est en fait un bon gars, mais il est trop tard – J.J. est fait avec elle.

Lorsque Bianca poste apparemment une vidéo Insta de Bali, les filles l’analysent et réalisent que c’est une vidéo trafiquée de la mondaine attachée à l’intérieur (vous l’avez deviné) d’un bâtiment abandonné. En costume, ils trouvent Bianca à l’endroit et découvrent que son ex, Trevor, était derrière le masque Deathstroke. Un combat de groupe s’ensuit, dans lequel Green Arrow et les Canaries donnent des coups de pied dans le cul, avant de poursuivre Trevor lui-même sur un toit. Avant de faire exploser le toit (lui-même inclus), Trevor fait allusion à une «elle» qui se cache derrière la menace du crime, tandis que les dames partent en tyrolienne pour se mettre en sécurité.

Après que Laurel et Dinah aient réfléchi à l’idée de transformer les douces fouilles de 2040 de ce dernier en une base d’opérations pour un club des Canaries, le pilote dérivé nous laisse avec plusieurs mystères:

* Qui est la «elle» dont Trevor fait référence?

* Pourquoi le tatouage du poignet de Trevor correspondait-il aux glyphes du fameux hōzen / family “pet rock”?

* Qui a kidnappé William après l’avoir échangé avec Mia au pied de la statue commémorative de la reine Oliver?

* Pourquoi Mia est-elle destinée à être “La femme qui a disparu dans la crise Star City”, selon un futur titre de journal?

Nous obtenons également une touche sinistre et finale, alors que quelqu’un se faufile contre J.J., le clouant et appuyant un anneau comme Laurel contre sa tête. “J’ai besoin que tu te souviennes”, grogne l’agresseur cagoulé. Et bien sûr, J.J. se souvient de ses penchants ignobles, Deathstroke….