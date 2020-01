Arrow taquine John Diggle de David Ramsey devient une lanterne verte

Lors de la finale de la série d’Arrow ce soir, on dit que John Diggle de David Ramsey devient une lanterne verte.

À la fin de la finale de la série Arrow après les funérailles d’Oliver, John Diggle de David Ramsey se tient à l’extérieur et voit quelqu’un s’écraser juste devant lui. Nous voyons ensuite John Diggle de David Ramsey descendre dans la fosse et ramasser un étui. Dans le cas, tout ce que nous voyons est une lumière verte qui brille dans ses yeux. Sur la base de cette seule image, il est présumé que John Diggle deviendra une lanterne verte.

Il a été taquiné sur Arrow et le plus grand Arrowverse pendant un certain temps que John Diggle de David Ramsey pourrait devenir une lanterne verte à un moment donné de la série. John Diggle a même été appelé par Jon lors d’un accident avec d’autres héros comme The Flash de John Wesley Shipp. Avec cette scène, il y a une chance que nous puissions David Ramsey se déguiser en Green Lantern à l’avenir. Pendant que Arrow est terminé, nous pourrions voir David Ramsey revenir sous le nom de John Diggle dans la prochaine série Green Lantern HBO Max.

Avez-vous apprécié la finale d’Arrow? Pensez-vous que David Ramsey apparaîtra comme John Diggle dans la série Green Lantern? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la finale de la série d’Arrow:

STEPHEN AMELL SIGNE LA FLÈCHE VERTE; EMILY BETT RICKARDS RETOURNE POUR LA SÉRIE FINALE DE «ARROW» – Après huit saisons et le lancement d’innombrables super-héros, la série résume l’histoire de la Flèche verte (Stephen Amell). Emily Bett Rickards revient sous le nom de Felicity. James Bamford a réalisé l’épisode écrit par Marc Guggenheim et Beth Schwartz (# 810). Date de diffusion originale 1/28/2020.

Arrow met en vedette Stephen Amell, David Ramsey, Rick Gonzalez, Juliana Harkavy, Katherine McNamara, Ben Lewis, Joseph David-Jones, LaMonica Garrett et Katie Cassidy.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.