Arrow Video Apporter “Elvira: Maîtresse du noir” sur Blu-ray aux États-Unis et au Canada!

Après avoir relâché Elvira: Maîtresse des ténèbres sur Blu-ray au Royaume-Uni, Flèche vidéo a annoncé aujourd’hui que le communiqué est désormais disponible aux États-Unis et au Canada.

Le package de fonctionnalités spéciales comprend:

Nouvelle restauration à partir d’une numérisation 4K d’éléments de film originaux

Présentation Blu-ray haute définition (1080p)

Audio stéréo 2.0 non compressé d’origine

Sous-titres anglais optionnels pour les sourds et les malentendants

Introduction au film du réalisateur James Signorelli

Commentaire audio 2017 avec le réalisateur James Signorelli, animé par le rédacteur en chef émérite de Fangoria, Tony Timpone

Commentaire audio 2017 avec Patterson Lundquist, www.elviramistressofthedark.com webmaster et juge de l’émission de télévision américaine “The Search for the Next Elvira”

Too Macabre – The Making of Elvira: Mistress of the Dark – version 2018 nouvellement révisée de ce long métrage documentaire sur la réalisation du film, y compris des entrevues avec divers acteurs et l’équipe et des documents d’archives rares jamais vus auparavant

Recette pour la terreur: la création du monstre en pot – version 2018 nouvellement révisée de cette featurette sur le concept et le design du monstre en pot, ainsi que les autres effets spéciaux du film

Scénarios originaux

Galeries d’images étendues

Remorques originales américaines pour salles de cinéma et teaser

Pochette réversible avec des illustrations originales et nouvellement commandées par Sara Deck

Dans Elvira: Maîtresse des ténèbres:

“Quand sa grande tante meurt, la célèbre hôtesse de l’horreur Elvira se dirige vers la ville huppée de Falwell, en Nouvelle-Angleterre, pour réclamer son héritage d’une maison hantée, d’un livre de cuisine de sorcière et d’un caniche punk rock. Mais une fois que les locaux étouffants ont eu un aperçu des nombreux atouts de la reine des cris, tout l’enfer a éclaté et se déchaîne. La Madone du Macabre peut-elle trouver l’amour avec un propriétaire de cinéma studieux, éviter son grand-oncle effrayant, titiller les adolescents de la ville et devenir une sensation de danse à Las Vegas sans être brûlé vif sur le bûcher? “

Le Blu-ray sortira le 28 avril 2020.