Arrowverse EP explique comment Ezra Miller Cameo est devenu

Arrowverse EP explique comment le camée d’Ezra Miller a vu le jour

Les fans sont encore sous le choc après le camée excitant et inattendu de Barry Allen d’Ezra Miller lors du croisement de Crisis on Infinite Earths sur The CW où il a pu rencontrer la version télévisée du personnage joué par Grant Gustin. Arrowverse Le producteur exécutif Marc Guggenheim a discuté avec Variety de la façon dont ils ont réussi le grand moment de faire entrer Miller dans l’univers DC / CW, affirmant que le chef de la direction de Warner Bros. Television Peter Roth a joué un rôle clé pour y arriver.

“Nous étions enveloppés en série sur Arrow, et nous étions enveloppés sur l’ensemble du crossover”, Expliqua Guggenheim. «Nous étions en poste et certains épisodes étaient verrouillés, et certains étaient verrouillés en douceur. J’ai reçu un appel de [Warner Bros. boss] Peter Roth disant: «Je sais que vous êtes verrouillé, mais pouvez-vous mettre Ezra dans le croisement?» Et j’ai dit: «Oui». Et il a dit: «Comment, vous êtes emballé en série? Et vous êtes enveloppé par le crossover. “Et j’ai dit:” Ouais, je sais, mais si vous me dites qu’Ezra Miller peut être dans le crossover, je peux y arriver. ”

J’ai appelé Eric Wallace, le showrunner de Flash, et il a appelé Grant Gustin – parce que la seule chose qui nous préoccupait était la pensée que nous ne voulions pas le faire à moins que Grant ne soit à 100% à bord. Et il l’était. Il était incroyablement enthousiaste et à bord. Et puis nous avons téléphoné avec Ezra Miller et lui avons dit la scène que j’avais écrite et il était complètement dedans. Et nous venons de partir. Nous avons réuni une unité de l’équipe Flash sur le plateau Flash [since Arrow’s team, which had produced the rest of the hour, was gone]. Et à notre grande surprise, personne n’a remarqué qu’Ezra Miller était à Vancouver et personne ne l’a divulgué à l’équipage, ce que nous apprécions. Nous avons donc pu garder cette surprise. »

Quant à savoir si Miller’s Flash existe toujours ou non dans le monde de la télévision DC après les derniers événements du crossover, Guggenheim a déclaré: «Je laisserai cette question à Warner Bros. et DC. Ils ont une vision merveilleuse non seulement du flash d’Ezra, mais aussi de tout l’univers DC. Jim Lee est l’homme à qui parler. »

En ce qui concerne le titre de Miller Éclat film de Warner Bros., le réalisateur Andy Muschietti a récemment confirmé que le film sera toujours basé sur DC Point de rupture événement comme base du script, bien qu’il s’agisse d’une «version différente de Point de rupture que ce à quoi vous vous attendiez. “Le film devrait arriver dans les salles le 1er juillet 2022.