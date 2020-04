Artemis Fowl arrive directement à Disney +

Le Coronavirus provoquant la fermeture des cinémas du monde entier, Disney a annoncé qu’Artemis Fowl sortira désormais sur Disney + au lieu de se rendre dans les salles.

“Artemis Fowl” devait à l’origine se diriger vers les cinémas aux États-Unis le 29 mai 2020. À l’origine, le film devait sortir en août 2019, mais a été retardé. La date de sortie de Disney + sera annoncée prochainement.

Basé sur le livre pour jeunes adultes le plus vendu d’Eoin Colfer, “Artemis Fowl” met en vedette la nouvelle venue Ferdia Shaw dans le rôle-titre aux côtés de Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel et Adrian Scarborough, avec Colin Farrell et Judi Dench.

“Avec un public largement incapable d’assister aux salles de cinéma dans l’environnement actuel, nous sommes ravis d’offrir la première de” Artemis Fowl “sur Disney +”, a déclaré Ricky Strauss, président, Content & Marketing, Disney +. «Le réalisateur Kenneth Branagh et son casting spectaculaire emmènent les téléspectateurs dans le monde fantastique et fantastique du livre bien-aimé, que les fans attendent de voir prendre vie à l’écran depuis des années. C’est un excellent divertissement familial qui complète parfaitement la programmation estivale de Disney +. »

Dans cette aventure fantastique et envoûtante, le génie de 12 ans Artemis Fowl (Shaw), descendant d’une longue lignée de cerveaux criminels, se lance dans un voyage pour retrouver son père (Farrell), qui a mystérieusement disparu. Avec l’aide de son fidèle protecteur Butler (Anozie), Artemis part à sa recherche et, ce faisant, découvre une ancienne civilisation souterraine – le monde incroyablement avancé des fées. Déduisant que la disparition de son père est en quelque sorte liée au monde féerique secret et reclus, Artemis astucieux concocte un plan dangereux – si dangereux qu’il se retrouve finalement dans une guerre d’esprit périlleuse avec les fées toutes-puissantes.

Kenneth Branagh, p.g.a. et Judy Hofflund, p.g.a. produisent avec Angus More Gordon et Matthew Jenkins en tant que producteurs exécutifs. Conor McPherson et Hamish McColl ont écrit le scénario.

Les livres «Artemis Fowl» sont actuellement disponibles aux États-Unis auprès de Disney-Hyperion.

