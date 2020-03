Arthur perd la tête dans la bande-annonce de Joker 2

Joker a été un succès monumental pour Warner Bros. Le film DC a gagné plus d’un milliard de dollars malgré un budget modeste, ce qui en fait le film le plus rentable de l’histoire. Et bien que le réalisateur Todd Philips ait insisté avant la sortie sur le fait qu’il n’y aurait pas de Joker 2, des pourparlers d’argent et si le studio pense qu’il y a plus d’argent là-bas, alors ils vont produire un suivi. Et il semble qu’il y ait effectivement plus d’argent à gagner.

Nous avons entendu d’innombrables rapports qui indiquent qu’une suite est en cours de développement et maintenant, pour nous donner une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler, l’utilisateur YouTube StryderHD a une autre bande-annonce de fans cool pour nous, avec le retour de Joaquin Phoenix à l’Oscar -Rôle gagnant et taquiner ce qui semble être un suivi assez intrigant.

Phoenix est évidemment formidable dans le rôle titulaire et ce teaser montre beaucoup de son travail brillant de Joker. Des scènes d’autres films de Phoenix comme We Own the Night et The Master sont également coupées et elles révèlent en outre que le personnage devient lentement fou. Le gain est un jeune Bruce Wayne debout à côté de ses parents morts dans une ruelle et un dernier coup de Robert Pattinson comme notre nouveau Batman. Il suffit de vous donner des frissons.

Cliquer pour agrandir

Bien sûr, The Batman a déjà de nombreux méchants, dont le Pingouin et le Riddler, mais la suite présentera sans aucun doute son adversaire le plus redoutable. Ce ne sera pas Phoenix qui le jouera, mais quand même, voir le Clown Prince of Crime affronter le Chevalier Noir de Pattinson sera sûrement un frisson.

Pour l’instant, cependant, nous pouvons Joker 2, qui sera certainement annoncé officiellement dans un avenir très proche. Mais jusqu’à ce que ce soit le cas, cette nouvelle bande-annonce de fans est plus que suffisante pour nous submerger.