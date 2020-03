Artsploitation acquiert à la fois ‘Dead Dicks’ et ‘The Dead Ones’

Artsploitation Films a acquis Les morts et Dead Dicks avec des plans pour sortir plus tard cet été sur DVD / Blu-ray et VOD / Streaming, Bloody Disgusting a appris.

Réalisateur Jeremy Kasten (All Souls Day: Dia de los Muertos, The Thirst, The Wizard of Gore, The Theatre Bizarre, The Profane Exhibit) est de retour avec sa dernière offre d’horreur, The Dead Ones, qui met en vedette Sarah Harper, Brandon Thane Wilson, Katie Foster, Torey Garza, Clare Kramer, et Muse Watson.

Dans les morts…

«Pour quatre adolescents exclus, la détention estivale signifie être assigné à nettoyer leur lycée après un horrible incident. Mais ils ne sont pas seuls; un gang macabre portant les déguisements des quatre cavaliers de l’apocalypse – Famine, Pestilence, War and Death – les a enfermés à l’intérieur et les chasse dans les couloirs ravagés de l’école. Alors que les quatre étudiants se battent pour survivre, chacun doit affronter les échos surnaturels des traumatismes passés qu’il a du mal à oublier… et peut être condamné à revivre. »

Dans le thriller de science-fiction Dead Dicks, une femme découvre que le corps de son frère a été cloné par une entité surnaturelle grandissant dans sa chambre.

Avec Matt Keyes (Phénix sombre), Heston Horwin (Rock Steady Row) et Jillian Harris, Dead Dicks a été écrit, produit et réalisé par Chris Bavota et Lee Paula Springer sous la bannière de production Postal Code Films.

Le film a remporté le prix du public du meilleur long métrage canadien au Festival international du film Fantasia de Montréal. Il a également été projeté au Grimmfest de Manchester, au Royaume-Uni, à Night Visions à Helsinki et au Leeds International Film Festival.