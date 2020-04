Arturo Enrique Hernández Huízar, ancien chanteur du groupe de metal mexicain Luzbel, est décédé

Journal La Jornada

Dimanche 26 avril 2020, p. 5

La voix, la présence sur scène et la paternité des paroles de chansons comme Pasaporte al infierno, Esta noche es ours et Por piedad ont donné à Arturo Enrique Hernández Huízar une place de choix dans la scène mexicaine du heavy metal, décédé hier à Mexico; était devenu connu comme chanteur du groupe Luzbel en 1985, avec Lp Metal tombé du ciel.

Né le 5 septembre 1957, Hernández Huízar a étudié le génie mécanique et électrique. Selon ses paroles, depuis ce temps-là, en tant qu’étudiant, il faisait déjà partie du Hijos del metal, le titre d’une des chansons écrites avec Raúl Greñas Fernández.

C’est précisément avec Greñas avec qui Huízar a formé l’un des boutons de manchette les plus créatifs du rock mexicain et d’où le premier album susmentionné est venu, ce qui leur a donné l’occasion pour une maison de disques de les accueillir, car, en plus de distribuer ce Lp, ils ont enregistré un passeport al infierno, un album séminal en métal mexicain, qui présentait en couverture une peinture du maestro José Manuel Schmill.

L’ange de la luxure, Le fou, Ce soir est à nous, Passeport pour l’enfer, Dommage, ce ne sont que quelques chansons réalisées pendant son séjour à Luzbel, un groupe dont il s’est séparé pour commencer sa carrière musicale seul, mais pas avant laisser des pages écrites de ses concerts en alternance avec des groupes locaux ou étrangers, tels que Rata Blanca et Black Sabbath.

Arturo – mieux connu sous le nom de Huízar – a récemment été hospitalisé pour un manque de diabète, qu’il était censé avoir surmonté; cependant, ce matin, sa mort a été annoncée accompagnée d’un message de soutien à ses proches.

Il est expliqué que, compte tenu de la situation économique compliquée en raison de la longue maladie du chanteur, une collection a été organisée pour montrer sa solidarité avec la famille Hernández Tognola. Ceux qui souhaitent contribuer à faire feu de cette icône du rock mexicain, les détails du compte pour les dons sont 5204 1646 7095 8393 à Banamex, au nom d’Arturo Enrique Hernández Huízar.

Les dépôts peuvent être effectués dans le pays dans les magasins Oxxo et 7Eleven, ainsi que dans les distributeurs automatiques de la banque visée.

Aux États-Unis, au Canada, en Amérique centrale et du Sud, à tour de rôle par Western Union.

