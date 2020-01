Arturo Valls présentera «The Masked Singer» dans Antena 3, le format qui dévaste d’autres pays

Antena 3 vise à réinventer le genre des spectacles de talents en Espagne avec son nouveau grand pari de divertissement pour les heures de grande écoute. Atresmedia et la société de production Fremantle («Got Talent Spain») travaillent déjà sur l’adaptation espagnole de «The Masked Singer», le talent musical révolutionnaire avec des célébrités nées en Corée du Sud qui balaie les États-Unis et qui a une grande acceptation en Australie, en Allemagne, au Mexique et aux Pays-Bas.

Bien que la production du format se fasse dans le plus grand secret pour éviter les fuites de coulée, on connaît déjà le nom du maître de cérémonie. Arturo Valls présentera la version espagnole de «The Masked Singer» qui sortira au deuxième trimestre de l’année aux heures de grande écoute d’Antena 3, selon Yotele. Le pilote de “Now I fall!” revient aux heures de grande écoute de la chaîne principale d’Atresmedia où il a déjà de l’expérience avec des programmes comme ‘Splash! Célèbre sur l’eau »,« Vendredi au spectacle »,« Je change la décennie »,« Ninja Warrior »ou« Autour du monde à 80 ans ».

Le valencien a une longue carrière sur petit écran en tant que reporter, présentateur, acteur et candidat. Bien qu’il ait commencé sur la chaîne locale Valencia Te Ve, ses débuts à la télévision nationale ont vécu en 1998 quand il s’est inscrit comme reporter pour la première étape du succès “Fall Who Falls”. Ainsi, il a fait le saut en tant qu’hôte de programmes tels que «X combien?», «Le plus» ou «Voilà!». En outre, il a combiné divertissement et fiction, avec des rôles dans des séries telles que «Camera café», «Gominolas», «Pelotas» ou «Buen acteur». Maintenant, il fait face à l’un de ses plus grands défis professionnels, présentant “ The Masked Singer ”, le grand pari d’Atresmedia pour cette 2020.

C’est ‘The Masked Singer’

«The Masked Singer» est un format où les costumes sont l’axe central. Contrairement à d’autres émissions de talents de célébrités comme «Votre visage me sonne» ou «MasterChef Celebrity», personne ne connaîtra l’identité des douze participants jusqu’à ce qu’ils soient éliminés. Les célébrités nationales doivent montrer leur talent pendant qu’elles se cachent sous des masques bizarres et cachent leur corps dans des costumes hilarants, forçant seulement leurs performances à être valorisées. Le public, le public et le jury devront deviner la personne célèbre qui se cache derrière le masque pendant qu’ils font des conjectures amusantes.

