Arvind Krishna: nouveau PDG d’IBM

IBM a annoncé que Arvind Krishna sera à partir de lundi son nouveau PDG, en remplacement de Ginni Rometty. Krishna occupe le poste après 30 ans de travail dans l’entreprise où il a occupé le poste de vice-président senior Cloud & Cognitive Software.

«S’il y a une chose que cette crise de santé publique a mise en lumière, c’est bien le rôle essentiel d’IBM dans le monde. Nous sommes l’épine dorsale de certains des systèmes les plus critiques au monde. Nos technologies et services aident les banques à effectuer des transactions par carte de crédit, les entreprises à gérer les chaînes d’approvisionnement, les entreprises de télécommunications à connecter les clients, les prestataires de soins de santé à améliorer les soins aux patients et les entreprises et les villes pour lutter contre les cybermenaces », a écrit Arvind Krishna dans une lettre aux employés d’IBM.

Krishna a expliqué que sous son commandement, l’entreprise se concentrera sur la croissance de ses activités d’intelligence artificielle (IA) et de cloud hybride, car ce sont «deux forces dominantes qui entraînent le changement pour nos clients et doivent avoir l’approche maniaque de toute l’entreprise. “Il a expliqué. L’actuel PDG a été le moteur de l’acquisition de Red Had, ce qui les a aidés à élargir le portefeuille de profondeurs de cloud public, privé et hybride, ainsi qu’à améliorer la mise en œuvre et la gestion des technologies.

«IBM a déjà construit des plates-formes durables dans le mainframe, les services et le middleware. Ces trois piliers continuent de servir nos clients. Je pense que le moment est venu de construire une quatrième plateforme cloud hybride. Une plateforme cloud hybride essentielle et omniprésente à laquelle nos clients peuvent faire confiance pour effectuer leur travail le plus critique de ce siècle. Une plateforme qui peut durer encore plus longtemps que les autres »

Enfin, Krishna a assuré qu’une fois la crise sanitaire du COVID-19 passée, “IBM sortira forte et nous nous concentrerons sur la croissance”, et que pour le moment ils sont financièrement stables.

