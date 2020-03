As-tu l’air plus âgé par rapport à ton âge? Peut-être que tu fais ces erreurs

En tant que femmes, c’est un désir naturel que notre apparence physique ressemble à notre âge, mais parfois cela ne se produit pas et nous ne savons pas pourquoi … Jusqu’à présent!

30 mars 20202: 12 AM

Bientôt, il ne vous est pas arrivé de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie, et soudain la question populaire apparaît “Quel âge as tu?”... Parfois, cette question nous cause généralement un grand inconfort, car elle est souvent accompagnée de la phrase suivante Oh! Je pensais que tu étais beaucoup plus âgé. “

Prenez ces années supplémentaires avec ces conseils

Cela se produit évidemment en raison d’une série d’erreurs que nous commettons et nous ne réalisons pas, l’une de ces erreurs peut être, lorsque nous appliquons une base avec une teinte plus foncée que nous ne le devrions vraiment. Cette erreur est assez courante!

D’un autre côté, nos lèvres sont généralement l’attraction principale en conjonction avec nos yeux, donc si nous appliquons un rouge à lèvres qui ne correspond pas à notre ton, nous aurons l’air beaucoup plus vieux, alors prenez le temps de vérifier quelles couleurs vous profitent et lesquelles ne vous conviennent pas. .

Vous devez toujours contrôler le maquillage que vous portez, car si vous ne savez pas comment l’appliquer, vous ferez de nombreuses erreurs et cela vous fera regarder du coin de l’œil Il existe de nombreux tutoriels sur Internet! Alors viens, si tu peux apprendre par toi-même.

Enfin, nous aimons la mode vintage, mais il faut savoir combiner chaque vêtement pour pouvoir avoir l’air comme on le souhaite. Si vous ne savez toujours pas comment gérer ce style, ne vous inquiétez pas! Commencez par vous laisser porter par de belles tenues que vous trouverez sur internet.