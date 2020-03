Asajj Ventress est le méchant le plus sous-estimé de Star Wars – / Film

Ils disent qu’un héros est aussi bon que son méchant, et Guerres des étoiles a beaucoup de grands méchants. De la pure force d’horreur implacable qu’est Dark Vador, à la capacité de Dark Sidious à manipuler même les êtres les plus puissants de la galaxie, au flair et à la méchanceté de Dark Maul, la franchise ne manque pas d’impressionnants méchants. Cela étant dit, certains d’entre eux n’ont pas obtenu le respect qu’ils méritent, que ce soit leur représentation en direct qui soit l’ombre de leur moi animé (Général Grievous), ou parce qu’ils n’ont même jamais fait le saut en direct, comme dans le cas de l’assassin badass mais émotionnellement complexe, Asajj Ventress.

Un assassin

Ventress a été introduit pour la première fois en novembre 2003 dans Star Wars: Clone Wars de Genndy Tartakovsky. Le spectacle désormais non canonique était destiné à mettre en lumière la guerre qui a mis fin au Jedi et à la République en se concentrant sur les batailles quotidiennes menées par les chevaliers Jedi. Nous rencontrons Ventress dans une arène de bataille souterraine, alors que le comte Dooku examine le carnage à la recherche d’un assassin. Ventress parvient non seulement à vaincre facilement (et à tuer carrément) ses adversaires avec facilité, mais elle étourdit le public en étant non seulement la première méchante féminine de Star Wars, mais en étant la première personne à brandir régulièrement deux sabres laser à la fois (Anakin Skywalker le fait très brièvement dans Attack of the Clones). Lorsque Ventress est envoyée combattre Anakin, elle parvient à détruire toute son unité clone et son vaisseau spatial, avant de combattre le jeune Jedi sur la quatrième lune de Yavin. C’est un combat épique qui se déroule dans une jungle, alors qu’il pleut et se termine au sommet des ruines d’un ancien temple, alors que Ventress défie Anakin au point où il est forcé de puiser dans le côté obscur pour gagner, et dans le processus faisant tomber Asajj Ventress d’une falaise jusqu’à une mort certaine.

La prochaine fois que nous avons vu Ventress, c’était en 2008 dans le film Star Wars: The Clone Wars, qui sert de pilote pour l’émission de télévision du même nom réalisée par Dave Filoni. Dans le film et l’émission, Ventress est l’apprenti de Dooku, travaillant à la création d’alliances pour les séparatistes et tuant quiconque refuse de se rallier au comte. Ce spectacle est plus adapté aux enfants et Ventress est un personnage récurrent, elle ne meurt pas immédiatement, mais perd tous les combats contre les Jedi, ce qui ne fait qu’augmenter la déception de Dooku et alimente la rivalité et le dégoût de Ventress pour l’autre grande figure de la Forces séparatistes – Général Grievous. Pourtant, elle devient une grosse épine du côté des Jedi, en particulier Anakin, Ahsoka Tano et Obi-Wan Kenobi. Elle développe un peu une relation avec Obi-Wan en particulier, car ils flirtaient et plaisantaient toujours pendant les combats, ce qu’Obi-Wan appelle à un moment un jeu de puissance de Ventress.

Une victime

À la saison 3, Asajj Ventress est passée du pion à la victime. Dans l’épisode “Nightsisters”, Dark Sidious commence à voir Ventress comme une responsabilité et une menace alors qu’elle se renforce dans le côté obscur de la Force, alors il ordonne au comte Dooku de l’éliminer. Ventress survit, mais sachant qu’elle a été trahie par son maître, elle jure de se venger et s’enfuit dans sa maison ancestrale de Dathomir pour obtenir l’aide de ses parentes – les Nightsisters. Dans cet épisode, Ventress atteint un point dans le développement de son personnage que même Darth Maul n’a pas réussi à obtenir, car Ventress a commencé à réaliser que servir le côté obscur n’apportait que douleur et souffrance. Nous avons également pu en apprendre davantage sur son histoire et voir comment Ventress a été vendue à un esclavagiste par le chef de son groupe pour faire la paix avec une bande de criminels, et comment elle a été accueillie par le maître Jedi Ky Narec après la mort de son maître dans un raid pirate. L’esclave devenue padawan est finalement tombée du côté obscur après la mort de son maître Jedi lors d’une attaque de pirates.

Plus que n’importe quel méchant de Star Wars sauf Anakin, Asajj Ventress est plus qu’un simple utilisateur du côté obscur – elle a été victime de circonstances et de négligence. Si The Clone Wars nous a appris quelque chose, c’est que l’Ordre Jedi n’était qu’une ombre de sa gloire passée, une organisation avec une réputation beaucoup plus élevée qu’elle n’a pu être à la hauteur, et le plus souvent, leurs petits échecs ont eu d’immenses conséquences .

Si les choses avaient été différentes, Asajj Ventress est peut-être devenue une grande Jedi, mais même en tant qu’apprentie Sith, elle avait toujours des conflits en elle qui lui donnaient envie de l’aider à l’occasion.

Un agent libre et un héros

Après avoir été trahie par son mentor, Asajj Ventress a décidé de trouver sa propre voie. Tout comme Maul a essayé de devenir un seigneur du crime, Ventress a donné une chance à la chasse aux primes. Dans la saison 4, elle a même fait équipe avec la future légende Boba Fett dans une mission dangereuse. Si The Clone Wars était sur la façon dont la guerre avait fait des ennemis de personnes très similaires qui auraient pu se comprendre autrement, alors Asajj Ventress et Ahsoka Tano auraient pu devenir de bons amis dans différentes circonstances. Tous deux sont partis d’un endroit où ils ont rejoint un ancien ordre en pensant qu’ils trouveraient un endroit pour appartenir, croyant aux idéaux de cet ordre. Les deux se sont battus et ont appris de grands maîtres, mais tous deux ont été trahis par l’ordre auquel ils avaient prêté allégeance, comme Ventress a été trahi par Dooku et Ahsoka a été trahi par l’Ordre Jedi qui voulait l’expulser par ouï-dire. En effet, Ventress a même aidé à sauver la vie d’Obi-Wan, en s’associant à lui pour lutter contre Dark Maul et son frère, Savage Opress. Plus tard, elle s’est associée à Ahsoka Tano lorsque Tano a été faussement accusée de crimes contre les Jedi et a aidé à effacer son nom.

L’histoire d’Asajj Ventress ne fait que se compliquer après The Clone Wars. Bien que son histoire devait continuer, le spectacle a été annulé avant que les histoires ne soient finies, donc son histoire a été racontée dans le roman canonique Dark Disciple. Lorsque le Conseil Jedi a tenté de se rapprocher de l’emplacement de Dooku, ils ont envoyé un maître Jedi infiltré Quinlan Vos pour trouver Ventress et gagner sa confiance afin qu’elle lui dise ce qu’elle savait sur Dooku. Naturellement, elle voulait vraiment avoir Dooku elle-même, alors ils se sont associés. Vos ressemblait beaucoup à Ventress: les deux étaient en conflit, féroces, puissants et très indépendants. Ventress savait que tout était une mise en place, mais elle se retrouvait toujours amoureuse de l’espion Jedi, et elle a même fini par sacrifier sa vie pour sauver Quinlan Vos. En fin de compte, Ventress n’a jamais eu sa revanche et est décédée une figure tragique de la guerre Jedi / Sith, n’appartenant à aucune des parties, mais ayant marché des deux côtés de la Force sans compromettre qui elle était.

En dehors d’Anakin et Kylo Ren, Ventress était le méchant le plus complexe de toute la franchise Star Wars, ayant été manipulé par de nombreuses parties, mais réussissant toujours à se faire son propre destin à la fin. Même si elle n’a pas fait le saut vers l’action en direct, Asajj Ventress reste l’un des meilleurs méchants de la galaxie de très loin – et le plus sous-estimé.

Articles sympas du Web: